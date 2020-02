ZTE batte Xiaomi, Axos 10s Pro è il primo smartphone con Snapdragon 865

ZTE ha battuto Xiaomi sul tempo. Senza grande clamore, Axon 10s Pro è stato ufficializzato semplicemente tramite la pubblicazione della pagina dedicata sul sito del produttore. È il primo smartphone a essere equipaggiato con lo Snapdragon 865, il processore top di gamma di Qualcomm che sarà presente anche sui futuri Mi 10 e Mi 10 Pro. Come già detto, la società cinese non ha tenuto una conferenza. Per il momento, infatti, sono assenti le informazioni relative alla disponibilità sul mercato e al prezzo di vendita.

Salvo cambiamenti dell’ultimo momento, Axon 10s Pro sarà mostrato in occasione del Mobile Wordl Congress di Barcellona. Oltre alla connettività 5G, lo smartphone può contare su 6 o 12 Gigabyte di RAM LPDDDR5 – che dovrebbero offrire una velocità doppia di lettura e scrittura, raddoppiare la larghezza di banda e ridurre significativamente il consumo di energia – e fino a 256 Gigabyte di memoria interna di tipo UFS 3.0.

Il display è un AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+ e notch a goccia per la fotocamera da 20 Megapixel. Il sensore biometrico è integrato sotto lo schermo. Sul posteriore, sono presenti tre fotocamere: un sensore principale da 48 Megapixel /F/1.7) abbinato a un grandangolare da 20 Megapixel (f/2.2) e un teleobiettivo da 8 Megapixel (f/2.4). Sotto la scocca, una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4+.

Altre caratteristiche degne di nota sono la presenza di due altoparlanti DTX Ultra e il supporto al Wi-Fi 6. La piattaforma software però è ferma ad Android 9. Tutti i dettagli sulla commercializzazione verranno rilasciati in un secondo momento.