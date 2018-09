Con Tom's Hardware a SMAU Milano 2018

A Fieramilanocity dal 23 al 25 ottobre arriva la 55ma edizione di SMAU, con imprese da 30 Paesi che verranno a conoscere l'innovazione made in Italy, guardando alle migliori esperienze di open innovation. Se anche a voi piacerebbe esserci, Tom's Hardware vi dà la possibilità di farlo risparmiando: iscrivendovi sul sito tramite il nostro link infatti avrete la possibilità di risparmiare 15 euro sul costo del biglietto.

Tra gli appuntamenti più interessanti di quest'anno gli eventi di Italia RestartsUp, organizzati da Istituto Commercio Estero e Ministero dello Sviluppo Economico, a cui parteciperanno molte imprese internazionali estere o multinazionali con sede principale non in Italia.

"Le startup italiane hanno un grandissimo potenziale di sviluppo a livello internazionale: lo abbiamo riscontrato nei nostri appuntamenti di quest'anno a Londra e a Berlino", ha spiegato Pierantonio Macola, Presidente di SMAU. "In questi eventi non solo le imprese britanniche e tedesche, ma anche importanti realtà del mondo dell'innovazione, portando avanti progetti di open innovation, hanno incontrato le nostre startup e ne hanno riconosciuto il grande valore, delle idee e soprattutto dei team. Nei tre giorni di ottobre a Milano, quindi, alle imprese e alle realtà internazionali che saranno presenti vogliamo presentare tutto il panorama dell'innovazione italiano, perché sono convinto che, tra i nostri talenti, si celino progetti e idee pronti per i mercati internazionali".

Non a caso saranno a SMAU brand del calibro di Aruba, Register.it, Seeweb, Cisco, GData, iGenius, Intel, Arxivar, Elo Digital Office, Hevolus, SAP e i suoi business partner InformEtica Consulting e Datalab. Ma ci saranno anche grandi realtà che nel mondo digitale hanno creato il loro mercato, come i colossi del retail QVC e della mobility Mytaxi, del pharma, come Dompé Farmaceutici. E molti altri si aggiungeranno all'elenco.

Il 23 ottobre SMAU ospiterà inoltre la sessione 2019 dell'Intel Summit, occasione per conoscere le tendenze e i fattori di resistenza all'innovazione nel nostro Paese, per condividere la visione e la proposta tecnologica di Intel per il 2019 e incontrare le soluzioni smart del futuro ideate dai partner Intel.

A SMAU sarà presente anche Invitalia, l'Agenzia per lo Sviluppo del Paese, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia. Invitalia presenterà le diverse opportunità messe in campo a favore delle imprese e in particolare delle startup più innovative: a partire da Smart&Start, l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup ad alto contenuto tecnologico, fino all'intero pacchetto di incentivi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali, passando per le attività volte a favorire le dinamiche di open innovation.

SMAU infine è da sempre anche spazio di formazione e aggiornamento per chi vuole restare al passo con le innovazioni che interessano il proprio settore: il programma degli oltre 250 workshop gratuiti che si terranno fra il 23 e il 25 ottobre è in definizione, ma l'edizione 2018 darà spazio a contenuti formativi che parleranno di realtà aumentata, intelligenza artificiale, cyber security, GDPR, IoT, lean production e Industry 4.0, SEO, internazionalizzazione, innovazione nell'Agrifood, startup e open innovation, cloud e big data, oltre a tutte le tematiche legate al marketing digitale e ai social media per il business.

Gli eventi più interessanti andranno ad arricchire l'offerta della Smau Academy, la piattaforma gratuita di formazione e aggiornamento professionale permanente, dedicata ad imprenditori, manager e professionisti italiani che vogliono accrescere le proprie competenze su tematiche di grande attualità per il loro business.

Appuntamento quindi a Milano, Fieramilanocity, il 23, 24, 25 ottobre dalle ore 9.30 alle 17.30. E non dimenticatevi di acquistare il biglietto tramite il nostro link, risparmiando così 15 euro.