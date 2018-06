Unravel Two non è solo ufficiale, ma anche già disponibile

Durante l'EA Play 2018 è stato annunciato Unravel Two, seguito dell'apprezzatissimo Unravel, titolo del 2016. Il gioco sarà allo stesso tempo più impegnativo e immediato del primo, con due personaggi sempre presenti sullo schermo.

Durante la conferenza è stato mostrato un breve trailer di presentazione, che annuncia la disponibilità immediata del titolo su PC, Xbox One e PlayStation 4. Il titolo sarà molto differente dal primo capitolo, in generale più "gioco", e - a detta dei creatori - un degno successore del precedente. Vista la natura co-op del titolo ci saranno più sezioni rapide e ritmate, alternate ai classici puzzle del titolo, che saranno tutti costruiti in maniera da farci utilizzare entrambi i personaggi.

Quando si gioca da soli, sarà possibile trasportare il proprio alleato in braccio, per superare velocemente le sezioni meno complesse del titolo, un puzzle-game giocabile sia in single player che in modalità cooperativa.

Il gioco in due richiede un buon tasso di sintonia ed un certo tempismo, ed è sicuramente la parte più interessante mostrata durante il breve gameplay visto durante la conferenza. Ad esempio durante la sessione uno dei due protagonisti distrae l'avversario, permettendo al compagno di raggiungere una posizione di vantaggio per superare la sezione.

I due protagonisti ammirano il panorama

"Unravel Two è la storia dei legami che si formano quando tagliamo quello con il passato" spiega Martin Sahlin, Creative Director di Coldwood. "Il nuovo capitolo, come lo fu il primo, è il risultato dell'intreccio della passione del team di sviluppo con un'esperienza di gioco che fa sì che i videogiocatori si imbarchino in un viaggio indimenticabile in compagi dei loro Yarnys. Unravel Two parla dell'amicizia più stretta e di come l'amore e la speranza possano rendere migliore il mondo in cui viviamo."

Il gameplay ci ha lasciati piacevolmente stupiti, e oltre a mostrare una grafica incantevole - anche se sostanzialmente molto simile a quella del primo episodio - ha anche deliziato le orecchie degli spettatori con la fantastica colonna sonora.

Recita il comunicato ufficiale che accompagna il debutto del titolo. Potete visionare il gameplay completo mostrato durante la conferenza a questo indirizzo.