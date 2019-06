Huawei P30 Pro contro OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro e Huawei P30 Pro sono due tra i migliori smartphone top di gamma di questa prima parte del 2019. Le due aziende cinesi hanno lavorato per migliorare quanto di buono già fatto con i modelli dello scorso anno, riuscendoci appieno. Siamo difronte però ad approcci differenti, a dispositivi che presentano punte d’eccellenza in ambiti diversi. Tutto questo si riflette inevitabilmente sui potenziali acquirenti, sul target di utenza a cui si rivolgono.

Prima di addentrarci nel confronto, una doverosa premessa. Questi due smartphone offrono un’esperienza complessiva di alto livello. I punti a favore di uno o dell’altro, com’è ovvio, rappresentano un inevitabile conseguenza del confronto. Questo però non vuol dire, ad esempio, che il display del P30 Pro non sia un pannello da top di gamma, tutt’altro. Come sempre in casi del genere, occorre operare una scelta, al fine di poter individuare gli acquirenti potenzialmente ideali, rispettivamente, del OnePlus 7 Pro e del Huawei P30 Pro.

Ecco quindi il confronto in video tra Huawei P30 Pro e OnePlus 7 Pro.