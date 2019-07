Nvidia RTX 2060 Super e RTX 2070 Super Recensione

Nvidia al momento ha un chiaro vantaggio rispetto ai concorrenti che, ad oggi, non hanno ancora presentato soluzioni in grado di gestire il Ray Tracing come fanno le schede RTX. Con le schede RTX 2060 SUPER e RTX 2070 SUPER, Nvidia vuole rinsaldare la sua posizione nel mercato, non solo per il Ray Tracing ma anche per le prestazioni generali.