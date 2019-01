Abbiamo ascoltato gli utenti, impostato uno standard et voilà, ecco il PC ideale per giocare bene a Call Of Duty: Black Ops 4. “Giocare bene” è un concetto molto soggettivo. Oggi abbiamo provato ad attribuirgli uno standard, montando il PC ideale per “giocare bene” all’ultimo capitolo Activision per la saga sparatutto più apprezzata di sempre: COD. Cosa ne dite voi? Qual è il vostro standard?

▌CONFIGURAZIONI CONSIGLIATE