Perché così tanti giochi rimandati? Da Cyberpunk 2077 a The Last of Us 2, ma anche tanti altri titoli previsti per la prima parte di questo 2020, hanno subito uno slittamento. Cerchiamo di capire il perché, al di là dell’arrivo della next gen di console.

Preordina già ora la tua copia di Cyberpunk 2077 su Amazon.