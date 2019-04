PlayStation 5, uscirà nel 2020 con Horizon 2?

PlayStation 5 è la nuova console di casa Sony che potrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2020. Nelle ultime settimane, come normale che sia, si sono susseguiti diversi rumors relativi ai più disparati campi: dalla parte tecnica, a quella di brevetti e retrocompatibilità, continuando con prezzo ed esclusive al lancio. Con la volontà di arrivare preparati al fatidico giorno, abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo tutte le notizie ufficiali e ufficiose. Uscirà davvero nel 2020? Insieme magari a Horizon 2 o Bloodborne 2? Cerchiamo di rispondere a queste domande, come abbiamo fatto anche in questo articolo su Tom’s Hardware.

