I 10 giochi più importanti degli ultimi dieci anni secondo EDGE

EDGE ha stilato una lista dei dieci giochi più importanti degli ultimi dieci anni: ecco tutti i videogame inclusi dalla famosa testata.

Con l’avvicinarsi della fine del 2019, siamo sempre più prossimi alla conclusione del decennio iniziato nel 2010. Parliamo di ben dieci anni di videogiochi, molti di alta qualità, altri meno interessanti. È quindi un ottimo momento per tirare le somme e cercare di capire come l’industria si sia evoluta. Per questo motivo, con il numero 339, EDGE ha rilasciato un nuovo approfondimento dedicato proprio ai 10 videogiochi più importanti di questo decennio.

Ciò che bisogna però subito notare è che non si tratta di una classifica e non si tratta dei giochi più belli (o con i voti più alti, se vogliamo dirlo in un altro modo) degli ultimi dieci anni. Quella stilata da EDGE è una lista delle opere più importanti e significative che hanno in qualche modo condizionato il mondo videoludico.

I dieci titoli più importanti degli ultimi dieci anni secondo EDGE sono:

Amnesia: The Dark Descent

Broken Age

Dark Souls

Destiny

DOTA 2

Fortnite

Gone Home

GTA V

Minecraft

Spelunky

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Walking Dead

Perché proprio questi titoli? Ogni gioco è stato scelto per aver condizionato un genere o per aver introdotto un nuovo modello economico all’interno dell’industria; ad esempio, Broken Age è presente nella lista poiché è stato il primo grande progetto videoludico su Kickstarter, aprendo poi la strada a molti altri titoli. Gone Home, invece, è la prima vera avventura narrativa (walking simulator, se preferite). Amnesia The Dark Descent è invece un horror in soggettiva di nuovo genere, rispetto a quando è stato rilasciato.

Diteci, voi cosa ne pensate di questa lista? Vi convince, oppure credete che EDGE abbia scelto i giochi sbagliati? Se doveste fare una vostra lista degli ultimi dieci anni, quali titoli inserireste?