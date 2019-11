Quali sono i 100 migliori giochi degli ultimi dieci anni? Secondo Polygon sono proprio questi. Ecco la loro classifica personale.

Il 2019 sta per finire e così anche il decennio iniziato nel 2010. Come già abbiamo detto ieri, è un momento perfetto per cominciare a tirare le somme di come è andato questo periodo videoludico. Se EDGE ha deciso di stilare la classifica dei videogame più importanti, ovvero di quelli che hanno avuto un impatto importante su un certo genere videoludico o sul mercato stesso, Polygon ha preferito andare sul classico creando una classifica dei 100 migliori giochi degli ultimi dieci anni.

In che modo hanno creato questa classifica? Semplicemente hanno votato internamente una serie di titoli, sommando i voti e ottenendo una media di ciò che essi ritengono i migliori videogame. Questo significa che si basa su pareri personali, per quanto espressi da esperti del settore che hanno cercato di essere il più obbiettivi possibili. La lista è molto lunga e può essere visualizzata nella sua interezza a questo indirizzo.

Ecco la lista dei primi dieci titoli che, secondo Polygon, rappresentano il meglio del meglio degli ultimi dieci anni.

10 – Fortnite Battle Royale

9 – The Witcher 3 Wild Hunt

8 – Dark Souls

7 – P.T.

6 – League of Legends

5 – Pokemon GO

4 – Kentucky Route Zero

3 – Spelunky

2 – The Legend of Zelda Breath of the Wild

1 – Minecraft

Non poteva mancare ovviamente Fortnite in versione Battle Royale, che ottiene però “solo” la decima posizione. Ci sono poi alcuni dei giochi più amati dal pubblico negli ultimi anni, come The Witcher 3, Dark Souls e The Legend of Zelda Breath of the Wild, ma anche P.T., un semplice teaser videoludico mai diventato videogame.

Per quanto riguarda il resto della Top 100, possiamo trovare anche Death Stranding alla posizione numero 53. Per il resto, non mancano grandi nomi come God of War, Sea of Thieves, Skyrim, FIFA e NBA 2K, Celeste e Destiny 2. Diteci, se doveste definire una Top 10 dei giochi che più avete amato dal 2010 a oggi, quali inserireste?