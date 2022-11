Uno dei videogiochi più famosi dell’ultimo decennio, soprattutto a livello eSport, è sicuramente League of Legends. Il MOBA di Riot ha spopolato e continua a farlo e, pur essendo un gioco gratuito, da la possibilità ai giocatori di effettuare acquisti in game tramite l’utilizzo dei Riot Points. In queste ore se siete interessati potete trovare le gift card dei Riot Points in sconto del 20% su Amazon!

A cosa servono i Riot Points?

Con i Riot Points potete acquistare la valuta di gioco di League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra. Utilizzandoli in gioco potrete accedere a contenuti esclusivi (armi, armature, abilità) in ognuno di questi titoli. A seconda del gioco potrete acquistare abilità, incantesimi, ricompense di livello e una gran quantità di potenziamenti per i vostri personaggi in League of Legends, VALORANT e Teamfight Tactics. In Legends of Runeterra è possibile scambiare i tuoi Riot Points con carte speciali o rare e migliorare così la raccolta e propri mazzi.

L’offerta sui Riot Points di Amazon

In queste ore potrete acquistare i seguenti pacchetti di Riot Points con uno sconto del 20%:

In queste ore potrete acquistare i seguenti pacchetti di Riot Points con uno sconto del 20%:

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

