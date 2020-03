2K annuncia la collaborazione con NFL, in sviluppo diversi titoli sul football americano

Dopo le licenze di NBA per basket e della WWE per il wrestling, 2K ha da poco annunciato di aver stretto una nuova partnership con la NFL (National Fooball League), la maggiore lega professionistica statunitense di football americano. Grazie a questa collaborazione, l’azienda californiana svilupperà per i prossimi anni diversi titoli su uno dei più importanti e seguiti sport americani.

Come annunciato da 2K, i titoli sono già in fase di sviluppo e saranno esperienze di gioco non simulative. Al momento non ci sono ulteriori informazioni ma viene assicurato che maggiori dettagli verranno rilasciate più avanti nel corso dell’anno, per il momento 2K si limita a confermare che i progetti vedranno la luce a partire dal 2021.

Tramite il comunicato, David Ismailer, il presidente di 2K, ha tenuto a dichiarare che “La NFL è uno dei brand più importanti e di successo nel mondo dello sport, nota per creare intrattenimento ad altissimo livello per i propri appassionati. Siamo entusiasti di poter lavorare nuovamente con la NFL, grazie ad una partnership che vedrà il rilascio di interessati diversi titoli basati su divertimento, sull’accessibilità e sulle esperienze social.”

Non ci rimane quindi che aspettare un prossimo appuntamento comunicativo di 2K per conoscere qualche dettaglio in più, e soprattutto, per vedere questi nuovi giochi dedicati alla NFL in azione. Se siete interessati al mondo del basket, sappiate che NBA 2K20 è disponibile all’interno del catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass da questo mese. Cosa ne pensate di questa nuova partnership tra 2K e NFL?