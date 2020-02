31st Union: il nuovo studio di 2K sta lavorando a una nuova ambiziosa IP

La scorsa settimana vi avevamo accennato di uno nuovo studio ancora senza alcun nome sotto 2K. Oggi arrivano nuove e interessanti informazioni sul team che ha sede nella Silicon Valley che prende il nome di 31st Union. Oltre a questo, è stato dichiarato che il nuovo studio di sviluppo è attualmente impegnato su una nuova IP particolarmente ispirata, ma soprattutto ambiziosa.

Il team è stato fondato nel febbraio del 2019 ed è guidato dal presidente Michael Condrey, che in passato aveva co-fondato Sledgehammer Games. Insieme a questo nuovo annuncio 2K ha già dichiarato che 31st union è già pronto per espandersi anche in Europa con l’apertura di una seconda sede in Spagna.

Condrey ha in seguito voluto condividere alcuni pensieri dichiarando che “31st Union ha avuto una nascita davvero incredibile, con un team appassionato e di talento che condivide una cultura sull’inclusività. Siamo al lavoro su una nuova IP particolarmente ispirata e ambiziosa, e per questo siamo particolarmente entusiasti. Il nostro nome e il nostro studio rappresentano lo spirito della California nella sua ricca diversità di pensiero, arte, musica, innovazione e la rappresentazione culturale che ha definito l’attuale periodo d’oro dell’intrattenimento e della tecnologia qui nella Silicon Valley.”

Al momento queste sono le uniche informazioni che 31st Union e 2K hanno voluto condividere con noi. Non ci resta che aspettare buone nuove e conoscere più nel dettaglio di cosa tratterà questa nuova ambiziosa IP ancora tutta da scoprire. Cosa vi aspettate da questo nuovo team di 2K?