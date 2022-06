Al momento Halo Infinite non gode di ottima salute. Il progetto ha avuto diversi problemi, soprattutto nell’ambito della comunicazione con i fan. Ora, mentre 343 Industries tenterà di risollevarne le sorti, lavorerà però anche ad altri progetti. E no, non sono nuove IP, ma aggiunge ai vecchi giochi della Master Chief Collection.

Stando a quanto riportato da PC Gamer, al momento 343 Industries starebbe pensando di inserire le micro transazioni nella raccolta dei quattro giochi dedicata alla serie. La Master Chief Collection potrebbe dunque dotarsi degli Spartan Points e della possibilità di poterli acquistare con soldi veri. Una dichiarazione di intenti, comunicata anche sul sito ufficiale della serie, che al momento ha solamente un obiettivo esplorativo, ma che i fan non hanno preso bene.

Se si prova a esplorare la sezione di Reddit dedicata al franchise, son diversi i giocatori che hanno espresso dei pareri negativi al gioco. “Per l’amor di Dio, non provateci neanche”, la risposta più dura e il commento più cattivo. “L’hanno già fatto nel nostro RuneScape 2 nel mezzo degli anni 2000 e ora stannoo provare a rovinare il gioco con le microtransazioni. Questi elementi sono un danno per i videogiochi”, un altro commento. Il problema è ovviamente grave: con Halo Infinite che soffre della mancanza di contenuti veri e propri, la possibilità che il team di sviluppo si stia dedicando ad aggiungere microtransazioni ad alcuni giochi vecchi non è stata accolta bene dalla community.

Al momento 343 Industries sta studiando la possibilità in maniera interna. Questo significa che non è detto che le microtransazioni sbarcheranno davvero all’interno della Master Chief Collection. Sicuramente il primo feedback della community non è positivo e chissà se per via di queste critiche il team di sviluppo non decida di fare un passo indietro. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.