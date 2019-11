4K? Inutile, è solo fumo negli occhi per vari sviluppatori

Il 4K è completamente unitile e viene usato per convincere i giocatori a comprare nuove tecnologie, almeno secondo alcuni sviluppatori.

Con il passaggio di generazione di console, uno dei primi dettagli di cui si parla è l’aumento di risoluzione dei giochi. Con PS5 e Xbox Scarlett ci si aspetta l’utilizzo del 4K (e un buon frame rate, vero?) in praticamente ogni titolo. Inoltre, si inizia già a parlare di supportare le uscite video in 8K. Ma alla fine, sono questi i dettagli importanti? Secondo vari sviluppatori, assolutamente no: il 4K è inutile ed è solo fumo negli occhi.

A pensarla in questo modo sono Guðmundur Hallgrímsson, co-fondatore di Klang Games (Seed), Chet Faliszek, scrittore di Portal, Left 4 Dead e Half-Life 2, e Dino Patti, co-fondatore di Playdead (Limbo, Inside). Quest’ultimo, in particolare, ha spiegato che il 4K, al pari di altri avanzamenti tecnologici, viene usato dai venditori di hardware per irretire i giocatori. “Ci sono un sacco di persone che vedono qualcosa di luccicante e lo seguono. Puoi chiaramente vedere la mandria che cammina in una direzione e cade nel vuoto.” Ha poi aggiunto: “I produttori non rispettano la naturale evoluzione dei videogiochi e ti forzano a usare le nuove tecnologie. Microsoft, con il Kinect, ha pagato gli studios per realizzare un sacco di giochi di bassa qualità.”

Stadia promette il 4K su ogni device, se si ha la connessione adeguata

Hallgrímsson afferma invece che “la battaglia per la massima fedeltà visiva è qualcosa sulla quale solo una manciata di grandissimi team possono competere. Quando si parla di grafica, se veramente tieni al gioco, normalmente abbassi la qualità visiva per poter ottenere le migliori performance. Quindi non sono realmente interessato alla grafica. Alla fine della giornata tutto ciò che conta è il gameplay.” Seed, il suo gioco, è infatti un titolo con uno stile grafico minimalista, certamente non all’avanguardia.

Infine, Faliszek ha aggiunto che non è la tecnologia a guidare l’avanzamento dei giochi, almeno non tanto quanto i modelli economici. “Apple Arcade permette di creare un gioco single player in un ambiente dove prima non potevi. Questo tipo di influenze sono molto più importanti.” Diteci, voi cosa ne pensate? Secondo un resoconto di Valve, il 4K è tutt’altro che utilizzato nel mondo PC: ecco i dati.