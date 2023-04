La storia dei videogiochi è ricca di momenti, situazioni e attimi che l’hanno resa unica sotto moltissimi punti di vista. Elementi distintivi in grado di creare, un tassello alla volta, un mosaico perfetto in ogni minimo dettaglio: sono davvero tanti, insomma, i motivi per cui un’opera videoludica può essere definita “speciale”.

Come per gli attori in un film o per gli interpreti in una canzone, anche nel medium videoludico troviamo figure dal ruolo centrale: i protagonisti, entità intorno alle quali si vanno a sviluppare sia la storia che tutto ciò che rientra nei sopracitati elementi distintivi. Senza di essi non ci sarebbe nulla da raccontare, e oggi vogliamo parlare proprio di questo.

Partendo da un’occhiata generale a ciò che questo mosaico è stato ed è oggi, abbiamo scelto cinque protagonisti iconici della storia dei videogiochi che racchiudono appieno tutto ciò che questo mezzo di comunicazione rappresenta. Selezionarne solo cinque significa ovviamente lasciarne indietro moltissimi, ed è proprio per questo che vi chiediamo sin da subito di iniziare a pensare a quali siano, per voi, i personaggi dei videogiochi che più vi sono rimasti impressi. Cominciamo ora con la nostra piccola selezione, pronti?

5 protagonisti indimenticabili nella storia dei videogiochi

Big Boss – Metal Gear Solid

Iniziamo con un personaggio che non ha certamente bisogno di presentazioni: Big Boss, uno dei protagonisti più importanti della saga di Metal Gear. Dalla sua apparizione nel primo capitolo del franchise, uscito nell’ormai lontano 1995, il pubblico ha potuto osservare e ammirare l’evoluzione di una personalità ricca di sfaccettature.

John – questo il suo nome – è un soldato, un condottiero, un opportunista. Il suo ruolo risulterà, passo dopo passo, sempre più centrale nella storia del mondo: Snake Eater è probabilmente il titolo che più di tutti riesce a scavare nell’intimo di un personaggio che, anche e soprattutto per i suoi mille difetti da essere umano, è stato in grado di ritagliarsi un ruolo centrale nel cuore di tutti i videogiocatori.

Il capolavoro di Hideo Kojima è stato quello di contestualizzare ogni singola azione di Big Boss, dalle scelte quantomeno discutibili al rapporto con i tre “figli” che andremo a scoprire e approfondire nel corso dei vari capitoli. Il frammento finale del suo percorso, con le ultime battute di Metal Gear Solid 4, è la conclusione perfetta della storia di un’icona senza tempo. Un eroe che, nonostante tutto, si è guadagnato un posto d’onore nella storia del mondo.

Mario – Super Mario

Chi vi scrive pensa sia davvero impossibile stendere un articolo del genere senza citare lui, l’idraulico più famoso al mondo. Mario Mario (sì, per chi non lo sapesse questo è il nome completo) è infatti un’icona senza tempo, che sin dalla sua prima comparsa in Donkey Kong del 1981 è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico di tutto il mondo. Noto inizialmente con il nome di Jumpman, Mario nasce come semplice sostituto di Braccio di Ferro per un gioco di cui Nintendo aveva perso la licenza.

Non avendo più i diritti sulla serie Popeye, il colosso nipponico dovette insomma correre ai ripari creando un personaggio alternativo che… Sarebbe diventato uno dei più emblematici della storia dei videogiochi. Con Super Mario Bros del 1985 assistiamo alla vera e propria consacrazione di quello che, poco alla volta, diverrà un simbolo per la stessa Nintendo e non solo. I numeri del resto parlano chiaro: a oggi, il baffuto idraulico appare in più di 200 giochi e ha dato vita a tante altre serie come Mario Kart, Mario Golf, Mario Party e via dicendo.

Il tutto senza dimenticare una presenza massiva anche all’interno di altri media, dal cinema alla musica (la colonna sonora di Super Mario è iconica tanto quanto i titoli che tutti noi conosciamo) passando per fumetti, cartoon e persino parchi a tema che ospitano ogni anno migliaia e migliaia di visitatori. Il 2023 è inoltre l’anno del ritorno al cinema di Mario con una pellicola che, nonostante qualche polemica, ha raggiunto un ottimo successo di pubblico in ogni angolo del mondo. E noi, in tutta onestà, non ne siamo affatto sorpresi.

Lara Croft – Tomb Raider

Parlando di protagoniste femminili… Esiste forse qualcuno di più iconico di Lara Croft? La saga di Tomb Raider debutta nel 1996 su Sega Saturn, per poi divenire uno dei cavalli di battaglia di una generazione di console pressoché indimenticabile. È in questo scenario che il mondo impara a conoscere e apprezzare Lara: un’intrepida esploratrice che, un’avventura dopo l’altra, dimostra di essere ben più di una semplice cacciatrice di tesori.

Stiamo parlando dell’emblema di un periodo, di un’era che ha contribuito in maniera molto importante a rendere questo medium ciò che tutti noi oggi conosciamo. Nel 2013 Crystal Dynamics dà il via a una trilogia reboot grazie alla quale il mondo conosce una nuova versione di Lara e, allo stesso tempo, presenta anche alle nuove generazioni di videogiocatori un’eroina dall’appeal e dall’eco indiscutibili. Lara Croft, insomma, è l’archetipo di tutto ciò che un protagonista deve essere per rendere speciale un videogioco. Senza dimenticare i diversi adattamenti cinematografici – dove la troviamo interpretata da star del calibro di Angelina Jolie e Alicia Vikander – che nonostante qualche alto e basso hanno contribuito, ancora e ancora, a consolidare l’immagine dell’avventuriera più celebre del mondo videoludico.

Chris Redfield – Resident Evil

È la sera del 28 luglio 1998 quando l’’agente dell’unità S.T.A.R.S. Chris Redfield viene inviato, insieme alla sua squadra, presso la misteriosa Villa Spencer di Raccoon City. Il resto, come si suol dire, è storia.

La saga di Resident Evil è un mosaico costellato di alti e bassi che, negli ultimi anni, ha fortunatamente ritrovato quella linfa vitale di cui aveva assolutamente bisogno. Il primo capitolo è con tutta probabilità uno dei titoli fondamentali della storia di questo medium, e vede come protagonista maschile proprio l’appena citato Chris: un personaggio che incontreremo a più riprese nel corso della saga, e del quale abbiamo avuto modo di osservare e ammirare un’incredibile evoluzione sotto molti punti di vista.

Abile tiratore scelto dalla personalità caustica, Chris farà il suo ritorno anche il Resident Evil Village in una veste del tutto nuova: quella dell’antieroe, dando vita a quella che è una delle storie più interessanti che il franchise targato Capcom ci ha raccontato negli ultimi anni. In una saga ricca di capitoli, spin off, film e persino serie TV Chris Redfield è, in sostanza, la costante che ha trasformato Resident Evil in uno dei capisaldi della cultura pop dei giorni nostri.

Ellie Williams – The Last of Us

Chiudiamo con uno dei personaggi femminili più amati della storia del videogioco, direttamente da quell’opera indimenticabile che è The Last of Us. Ellie Williams è il fulcro del primo capitolo della saga Naughty Dog, nonché ragione che spinge il protagonista Joel a continuare e perseverare nel suo percorso. Un viaggio che li porterà ad attraversare un’America devastata, nella quale Ellie può davvero rappresentare la soluzione a un problema insormontabile.

Il suo ruolo diviene poi sempre più importante anche, nel corso del secondo capitolo, con il racconto della sua crescita e dell’evoluzione che andrà ad attraversare. Ellie non è né è mai stata una persona comune, e col passare del tempo si troverà ad affrontare una lotta non solo col mondo che la circonda, ma con sé stessa e con un passato tutto da scoprire.

La serie TV targata HBO, andata in onda nella prima parte di quest’anno, non ha fatto che ricordare e accentuare i caratteri di un personaggio unico e ricco di sfaccettature. Bella Ramsey e Pedro Pascal hanno dato vita a delle interpretazioni che, senza stravolgere l’opera originale, riescono a dare un nuovo punto di vista su una delle migliori storie mai scritte nel medium videoludico.

Abbiamo visto insieme alcuni dei protagonisti più iconici della storia dei videogiochi: personaggi capaci, con le loro storie e le loro azioni, di rendere eccezionali le opere in cui ricoprono dei ruoli davvero fondamentali. Ciò che li rende quel che sono è la loro capacità, con gli anni, di ritagliarsi una posizione ancor più unica: sono di fatto divenuti dei simboli, attraverso i quali tutti noi riusciamo a identificare intere saghe videoludiche.

Il processo alla base è lo stesso che avviene nel cinema, dove vediamo “semplici” protagonisti trasformarsi in emblemi anche a livello di cultura popolare. Pensiamo a Rocky, a Sarah Connor, a Indiana Jones e a Ellen Ripley: ci mettiamo davvero un secondo ad associare la loro immagine a quella di opere straordinarie, che anche grazie alla loro presenza si trasformano in pezzi di storia dell’intrattenimento e non solo. La storia dei videogiochi ha insomma molto da raccontare anche grazie a chi, al suo interno, ricopre il ruolo del protagonista… E la parola ora passa a voi! Raccontateci nei commenti chi sono i personaggi più iconici che avete incontrato nel vostro, personalissimo percorso alla scoperta del medium videoludico.