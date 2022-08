Ha ancora senso etichettare il videogioco come un qualcosa di innovativo? Da un certo punto di vista, siamo sinceri, la risposta è no. E non perché le cose non stiano cambiando, con il medium videoludico che anzi si sta evolvendo sempre di più con nuove tecnologie e nuove concezioni davvero impressionanti. Semplicemente si tratta di uno strumento ormai più che consolidato, con una fama e una reputazione davvero nota a tutti.

Un’evoluzione che prosegue ormai da quasi sessant’anni, con idee e concetti geniali tutti da scoprire. E parte del merito di tutto ciò va anche a noi: i giocatori, che con il nostro supporto abbiamo reso questo settore una realtà sempre più solida sotto ogni punto di vista. Qualcuno però riesce ad andare persino oltre, dando vita a qualcosa che non è esagerato definire eccezionale. Stiamo parlando dei giochi fan made: progetti nati e mossi da una forte passione verso un prodotto, e che mirano ad arricchirne l’impianto narrativo in maniera unica.

Quel che vogliamo fare oggi è proprio celebrare questo tipo di esperienza: ecco a voi 5 videogiochi fan made che (forse) non conoscevate ma che, vi assicuriamo, vale assolutamente la pena tenere sott’occhio. Buona lettura!

Installation 01

Che cos’è?

Cominciamo con un fan game dedicato a una delle saghe più amate di sempre: Halo. Installation 01 è un progetto davvero eccezionale, nato nel 2014 e pensato esclusivamente come un’avventura multigiocatore da vivere su PC. Sviluppato dai ragazzi di Soon Studios utilizzando il motore Unity, il gioco ha ottenuto molta popolarità ai tempi dell’annuncio: i primi teaser dell’opera hanno infatti lasciato intravedere un prodotto che, in tutti i minimi particolari che lo compongono, riescono a evocare le stupende atmosfere a cui Halo ci ha abituati.

La natura non commerciale del progetto, per il quale Soon Studios ha deciso che non accetterà donazioni di alcun genere, ha fatto sì che Microsoft e 343 Industries non bloccassero in alcun modo la realizzazione di Industries 01.

A che punto è Industries 01?

Sul web è possibile ammirare trailer e immagini che mostrano l’incredibile lavoro svolto dal team, tutt’ora al lavoro nel dar vita a un prodotto ambizioso sotto tantissimi punti di vista. Sul sito web ufficiale è possibile accedere a una roadmap dettagliata dove, passo dopo passo, viene raccontato l’andamento dei lavori: seguitela per rimanere sempre aggiornati, sono in arrivo tante novità interessanti.

Pokémon: Uranium

Che cos’è?

Passiamo poi a un titolo che è un vero e proprio sogno per tutti gli amanti di un universo che non ha certo bisogno di presentazioni. Pokémon: Uranium va infatti a prendere il mondo creato da Satoshi Tajiri e ad ampliarlo, in un modo davvero ma davvero incredibile. Lo sviluppo è iniziato nel 2007 e, sfruttando al massimo le potenzialità di RPG Maker XP, va ad aggiungere ben 166 specie tutte create dai fan. Il risultato finale? Un’avventura unica e appassionante, dove il giocatore viaggia attraverso la regione di Tandor con l’obiettivo di trionfare nella Lega Pokémon. E il tutto con la solita, fantastica atmosfera che tutti noi amiamo e conosciamo da più di 25 anni.

A che punto è Pokémon: Uranium?

Dopo la pubblicazione nel 2016, il download del gioco è stato messo in pausa dagli sviluppatori a seguito delle richieste di Nintendo. I diversi avvisi di rimozione DMCA hanno infatti portato il team ad agire in questa direzione, riservando il forum ufficiale solo per il rilascio di patch e aggiornamenti periodici.

Hyper Dragon Ball Z

Che cos’è?

Hyper Dragon Ball Z è, con tutta probabilità, una delle migliori esperienze picchiaduro presenti sul mercato. Stiamo esagerando? Giudicate voi: si tratta di un titolo sviluppato utilizzando Mugen, che può vantare un roster di personaggi, ambientazioni e mosse davvero incredibile. Un vero e proprio sogni a occhi aperti per tutti i fan di Dragon Ball, ricco di contenuti spettacolari e soprattutto completamente gratis.

Il tutto impreziosito da uno stile grafico retrò incredibilmente efficace, e in grado di rievocare tutte le emozioni del manga di Akira Toriyama. Non manca infine una folta community, con tanto di server Discord dedicato: un luogo dove trovare tanti appassionati con cui condividere un titolo così eccezionale.

A che punto è Hyper Dragon Ball Z?

Come detto il gioco è disponibile gratuitamente, e sul sito ufficiale è presente il link per scaricare l’ultima versione: il team è sempre al lavoro su nuovi contenuti, quindi vi invitiamo a consultare spesso il sito di questo interessantissimo progetto.

Goldeneye: Source

Che cos’è?

Era il 1997 quando uscì GoldenEye 007, con tutta probabilità uno degli sparatutto più importanti della storia. Pubblicato in esclusiva su Nintendo 64, il titolo ha il merito di aver rivoluzionato un filone con tanti piccoli accorgimenti in grado ancora oggi di influenzare il genere.

Trattandosi di un prodotto uscito su una console di diversi anni fa, recuperarlo può non essere cosa facile: ecco dunque che un gruppo di appassionati dà vita a un progetto davvero interessante. Goldeneye: Source è infatti una versione del classico Rare pensata per i giocatori PC, riadattata per le nuove generazioni con tutta una serie di migliorie dal punto di vista grafico e di gameplay. Un’occasione da non perdere per (ri)scoprire uno dei titoli che hanno segnato la storia di questo medium.

A che punto è Goldeneye: Source?

Uscito nel 2010, il gioco è da allora in continuo aggiornamento e può peraltro contare su una folta community di utenti a popolare la spettacolare modalità multiplayer. Potete scaricarlo gratuitamente dal sito ufficiale, dove seguire passo dopo passo il progetto e le sue tante evoluzioni.

Skywind

Che cos’è?

Chiudiamo con uno dei progetti più ambiziosi a cui la scena dei videogiochi fan made abbia mai assistito. Skywind nasce infatti con l’obiettivo di dare nuova vita a The Elder Scrolls III: Morrowind… Attraverso il motore di gioco di Skyrim. Non male, vero?

Il terzo capitolo della saga viene qui restaurato con una nuova grafica e un nuovo comparto sonoro, con quest’ultimo impreziosito da un intero cast di doppiatori a rendere l’opera ancora più incredibile. Senza dimenticare in ogni caso di mantenere tutte quelle atmosfere che hanno reso Morrowind un’esperienza unica nella storia del videogioco.

A che punto è Skywind?

Skywind è ad oggi un cantiere con tanti lavori in corso: il progetto procede un passo alla volta, ed è peraltro alla ricerca di volontari desiderosi di dare il loro contributo in ogni modo possibile. Negli anni sono stati pubblicati diversi teaser trailer davvero spettacolari, utili a dare un’idea di quanto grande vuole essere questo progetto: potete seguire la roadmap sul sito ufficiale, sempre ricco di update sul prosieguo dei lavori.

E questi erano giusto 5 fan games da tenere sott’occhio, capaci di dare nuova vita o un nuovo punto di vista su alcuni franchise molto amati nella storia dell’entertainment in generale. Esperienze che, solo per il semplice fatto di esistere, risultano straordinarie e ricche di quel fascino che soltanto i veri appassionati sono in grado di trasmettere: è proprio questa la vera essenza di un titolo fan made, no?

Vi lasciamo invitandovi a dirci la vostra, raccontandoci esperienze e aneddoti sui vostri incontri con il fantastico mondo dei progetti fan made: conoscevate già questi 5 titoli? E quali sono i vostri preferiti in assoluto?