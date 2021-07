505 Games spinge sull’Italia, apre Supernova Game Studios

505 Games, publisher italiano che in questi anni è cresciuto tantissimo, ha appena annunciato di aver creato Supernova Games Studios, un nuovo studio di sviluppo di videogiochi a Milano il cui motivo fondante è, testuali parole, “l’eccellenza attraverso l’innovazione“.

505 Games ha sotto il suo ombrello già eccellenze del panorama indie come Kunos Simulazioni, AvantGarden, DR Studios e InfinityPlys2, oltre ad avere partnership con diverse realtà indipendenti internazionali che ha portato 505 Games a successi come Ghostrunner. Ricordiamo anche una partnership recente con Remedy per continuare a supportare Control. Supernova Games Studios si aggiunge quindi a un roster già pronto alla battaglia.

Gli uffici saranno ubicati nella sede di Digital Bros di Milano, in Via Tortona 37, ma per il momento il tutto sarà in modalità smart working: “Il nostro studio non ha confini fisici. Siamo un team che lavora prevalentemente ‘work from home’: la dimensione fisica dell’ufficio è disegnata sia sull abase delle esigenze dei componenti del team che in funzione delle fasi di sviluppo dei prodotti. La sede di Milano è lo spazio dove ci si incontra per confrontarsi sui progetti in sviluppo, per proporre nuove idee e per approfondire la reciproca conoscenza.”

Supernova Games Studios avrà come cuore centrale della sua esperienza di sviluppo la valorizzazione del talento, e ha già avviato una campagna di assunzioni per rinfoltire le sue file. In questo momento sono circa una ventina le posizioni aperte, consultabili a questo indirizzo: si cerca davvero ogni figura, dai programmatori agli artisti, passando per designer e figure più operative come QA tester e produttori.

Questo è quanto riporta il sito ufficiale appena lanciato sul web: “Supernova è uno spazio dove talento, passione ed esperienza si incontrano per creare esperienze di gioco innovative. Siamo un team che crede nel lavoro di squadra e che vuole realizzare contenuti di eccellenza attraverso l’innovazione, lo sviluppo di tecnologia e la valorizzazione del talento“.

Attendiamo con ansia di scoprire quali saranno le nuove proposte di 505 Games e Supernova Games Studios.