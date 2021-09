PlayStation 5, il restyling del DualSense a tema PS1

Di nuovi modelli di PlayStation 5 se ne parla già da un po’. In attesa però di revisioni magari più importanti e con qualche modifica estetica, ci ha pensato un utente di Reddit a fornire un nuovo concept. Non per la console, ma per il suo pad, ovvero il DualSense. Purtroppo non è mai stato prodotto e l’immagine finale è “solamente” un render, ma questa speciale versione è davvero molto, molto accattivante.

DualSense PS5

Il DualSense di PlayStation 5 è stato riproposto dall’utente TheNextPablo in una versione davvero particolare. Non sono state cambiate le forme, almeno non troppo, ma è stata rivista completamente la colorazione e un dettaglio importante, ovvero il logo di PlayStation. Come è possibile vedere dal render, l’intero Dualsense è stato riproposto in una colorazione che richiama quella dell’epoca PlayStation 1 e del suo secondo controller. La tonalità di grigio scelta è quella infatti della primissima console di casa Sony.

C’è un dettaglio importante, però, che forse può sfuggire alla prima visione. E stiamo parlando del logo PlayStation del DualSense. Come è possibile notare, infatti, guardando attentamente il logo (che nel pad ha la funzione di bottone centrale per richiamare diverse applicazioni e non solo) è stato ricolorato completamente con i colori del logo classico della divisione dedicata ai videogiochi del colosso giapponese.

Il lavoro è sicuramente uno dei migliori mai visti. I dettagli sono impressionanti ed è bene notare come non tutto sia cambiato, ma come TheNextPablo abbia preservato alcune scelte stilistiche di Sony. Come ad esempio il touchpad, che resta sì bianco ma con qualche sfumatura. Inutile dire che un’opera simile, abbinata magari ad un bundle con PlayStation 5, potrebbe davvero fare il botto in termini di numeri.

Almeno per ora, questo DualSense resterà solamente un’idea, un concept. Non è escluso ovviamente che un giorno Sony decida di inserirlo in qualche bundle per PlayStation 5, ma prima sarà ovviamente necessario ridurre il problema di scorte, che potrebbe estendersi fino al 2023.