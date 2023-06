Per chi non lo sapesse, su Steam è possibile vedere quali sono i giochi più desiderati su Steam, o meglio, tutti quei titoli che hanno ricevuto più click “aggiungi ai desideri” sul noto client. Grazie a SteamDB e ai suoi dati raccolti, possiamo ora verificare questi giochi e la cosa abbastanza impressionante è che ben 7 giochi su 10 saranno disponibili sul Game Pass al day one, il servizio di abbonamento di Microsoft.

Di seguito trovate i dieci giochi più attesi su Steam al 14 giugno 2023:

Starfield (al lancio su Game Pass) Hollow Knight: Silksong (al lancio su Game Pass) Party Animals (al lancio su Game Pass) Manor Lords Hades II Payday 3 (al lancio su Game Pass) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (al lancio su Game Pass) Frostpunk 2 Ark 2 (al lancio su Game Pass) Cities: Skylines II (al lancio su Game Pass)

Come facilmente intuibile, in testa alla classifica c’è Starfield, che dopo il direct dedicato di qualche giorno fa ha suscitato ancora più hype da parte dei giocatori. È interessante, però, notare che subito dopo vi è il sequel di Hollow Knight, ovvero un titolo indie.

Voi quali tra questi giochi state aspettando con più ansia?