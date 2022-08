Sifu è sicuramente uno dei titoli indipendenti più interessanti dell’ultimo anno. Il suo comparto artistico è stato largamente elogiato e la sua difficoltà garantisce un livello di sfida elevato per tutti i giocatori. Quest’ultimo punto, in realtà, ha creato alcuni problemi a Sloclap che ha dovuto rilasciare una patch per placare le polemiche relative alla difficoltà eccessiva del suo titolo. Tuttavia, tra pochi giorni, sarà lanciato un nuovo update da parte degli sviluppatori che conterrà delle novità interessanti.

Tra i contenuti di questo nuovo aggiornamento per Sifu troviamo un sistema di punteggio rinnovato, modifiche al gameplay e alcuni nuovi outfit. Il nuovo sistema di punteggio andrà a definire le abilità in battaglia del giocatore e terrà conto di moltissimi fattori. Elementi come combo, nemici sconfitti senza subire danni, pulizia e varietà nel combattimento andranno a migliorare il valore finale delle nostre catene di colpi e dimostreranno la nostra padronanza nel Kung-fu.

La novità più interessante per il nuovo update di Sifu, tuttavia, è probabilmente quella dei modificatori di gameplay. Questi, infatti, ci permetteranno di aumentare o ridurre la difficoltà delle nostre run tramite nuove sfide. Potremo infatti decidere di giocare senza poter usare la parata, con una barra di salute aumentata o ridotta e molte altre opzioni simili. La combo di questi modificatori può creare due tipi differenti di run: una “divertente” e una da “Superman”. Nel primo caso, il gioco sarà decisamente semplificato, nel secondo, invece, il livello di sfida sarà piuttosto alto.

Infine, l’aggiornamento di agosto per Sifu aggiungerà anche due nuovi costumi. Il primo è l’Enforcer Armor, che riprende i classici abbigliamenti di film di arti marziali. Il secondo abito, invece, si chiama Master Hand. A differenza del primo, questo nuovo vestito aggiunge anche una nuova sfida per i giocatori. L’outfit, infatti, è composto un trench nero lucido e un Fedora. Il Fedora, tuttavia, può essere perso in battaglia se viene colpito dai nemici. Infine, l’aggiornamento dei contenuti dell’estate 2022 uscirà il 31 agosto e renderà il gioco ancora più accessibile a coloro che potrebbero averlo trovato troppo difficile al lancio.