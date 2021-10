A New World manca una minimappa, così i giocatori ne creano una per i fatti loro

Sono già passate un paio di settimane dal fantasmagorico lancio di New World, e il nuovo MMORPG targato Amazon Game Studios continua ad essere popolato di giocatori. Sebbene il gioco abbia già raggiunto una bella popolarità, siamo sicuri che nel tempo il titolo si andrà ad evolvere con sempre più contenuti.

Nel frattempo, alcuni giocatori non ce l’hanno fatta e si sono organizzati per coprire una mancanza che ha per il momento New World. Sembra strano, ma all’interno dell’MMORPG ad oggi non esiste alcuna minimappa, ma ci hanno pensato i giocatori a sistemare il tutto.

Il tutto è stato creato da un utente conosciuto su Reddit come Morbrid che, insieme ad un gruppo di amici hanno creato la propria minimappa che mostra in modo efficace una porzione della mappa del gioco, eliminando così il fastidio di dover aprire la mappa principale ogni volta che si vuole capire dove si sta andando o in che zona ci si trova.

Questa creazione ha allietato moltissimi appassionati di New World, che si sono subito messi a ringraziare gli autori di questa piccola ma utilissima mod, che potete scaricare comodamente a questo indirizzo.