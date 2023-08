Nintendo ha appena concluso un trimestre a dir poco eccezionale grazie al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e al film Super Mario Bros. L’azienda, nel comunicato pubblicato di recente, ha sottolineato che sia le vendite che i profitti sono stati particolarmente elevati negli ultimi tre mesi.

Le vendite nette hanno raggiunto i 461,3 miliardi di yen (circa 2,95 miliardi di euro), con un aumento del 50% rispetto all’anno precedente, mentre il profitto operativo è cresciuto dell’82,4% raggiungendo i 185,4 miliardi di yen (circa 1,18 miliardi di euro). Bloomberg ha notato che si tratta del profitto più elevato mai registrato dall’azienda in un primo trimestre, superando il record del 2020 stabilito durante il primo anno della pandemia, poco dopo il lancio di Animal Crossing: New Horizons.

Le vendite di Zelda e il film di Mario hanno avuto effetti positivi sia diretti che indiretti per Nintendo: Tears of the Kingdom ha venduto 18,51 milioni di unità nel primo trimestre di Nintendo, diventando il nono gioco più venduto per la console. Nel frattempo, il film di Mario ha contribuito ad aumentare i ricavi di Nintendo legati al mobile e alla proprietà intellettuale del 190,1% rispetto all’anno precedente. La pellicola, infatti, non solo è stata un enorme successo, incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, bensì Nintendo ha anche dichiarato che il ha contribuito a stimolare le vendite dei giochi Mario già esistenti.

Infine, qualche dato sulle vendite delle diverse varianti di Switch: sebbene le console siano ancora in crescita rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso (3,91 milioni di unità contro 3,43 milioni di unità), è chiaro che ci stiamo avvicinando alla fine del suo ciclo di vita.