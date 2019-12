A Plague Tale Innocence: il secondo capitolo potrebbe essere in sviluppo

Durante questo 2019 siamo stati sorpresi diverse volte da opere videoludiche molto particolari. È stato sicuramente un anno ottimo per i piccoli sviluppatori che, in qualche modo, sono riusciti a dar vita alle proprie idee in maniera concreta. Tra i vari ritorni e titoli più blasonati opere come Concrete Genie, Disco Elysium e A Plague Tale Innocence sono riuscite a trovare la propria strada conquistando sia il pubblico che la stampa specializzata.

Proprio l’opera pubblicata dai francesi Focus Home Interactive sembra essere riuscita a dar vita a una vera e propria fanbase del titolo (sempre più desiderosa di nuovi contenuti). Visto il successo massiccio di A Plague Tale Innocence non ci sorprenderebbe sicuramente l’annuncio di un eventuale sequel. In queste ultime ore infatti svariate voci di corridoio confermerebbero l’effettiva esistenza di un secondo capitolo di A Plague Tale (per adesso chiamato solo A Plague Tale 2).

A riportare questi curiosi rumor sarebbe il sito francese XboxSquad che avrebbe avuto modo di “parlare” con qualche insider della compagnia francese. Ulteriore “conferme” di un possibile sequel sono arrivate attraverso le pagine di Eurogamer che si è limitata a riportare delle parole di uno dei PR Focus Home Interactive. Stando alle parole del PR in questione il team di Asobo starebbe già lavorando a un nuovissimo progetto, ma la compagnia parlerà di esso solo al momento opportuno.

Anche se le dichiarazioni dei Focus Home Entertainment non confermano nulla in modo ufficiale, qualcosa fa effettivamente intuire che il sequel di A Plague Tale Innocence potrebbe arrivare, a un certo punto. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa particolare notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che A Plague Tale Innocence è attualmente disponibile per PS4, Xbox One e PC.