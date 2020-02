A Plague Tale Innocence e Journey to the Savage Planet arrivano su Project xCloud

Attualmente siamo in un periodo storico in cui il gaming in streaming sta prendendo sempre più piede. Google Stadia è infatti sul mercato da oramai diversi mesi, Nvidia GeForce Now continua ad aumentare il proprio bacino d’utenza e all’orizzonte si sta avvicinando anche l’intrigante Project xCloud. Proprio sulla soluzione di gaming in streaming di Microsoft hanno fatto recentemente la comparsa ben 5 nuovi titoli, tra cui anche A Plague Tale Innocence e Journey to the Savage Planet.

Project xCloud, che ricordiamo ad oggi essere disponibile solo in anteprima non essendo ancora stato ufficialmente rilasciato, si è quindi arricchito di ben 5 differenti titoli, che rimpolpano sensibilmente il catalogo del servizio.

Ecco quindi i 5 titoli in questione:

A Plague Tale: Innocence

Age of Wonders: Planetfall

Cities: Skylines

Journey to the Savage Planet

MudRunner

In definitiva si tratta quindi di alcune ottime aggiunte per Project xCloud, che permettono agli attuali utenti del servizio di immergersi in diversi titoli decisamente validi.

A spiccare in particolar modo tra essi è sicuramente A Plague Tale Innocence. Come riporta la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “A Plague Tale: Innocence segna il punto di svolta per Asobo Studio e apre le porte a una produzione molto matura, consapevole, che non mostra il fianco a nulla. La narrazione e le atmosfere sono il suo punto di forza, accompagnandosi a un gameplay semplice nella struttura, ma funzionale e profondamente interconnesso in tutte le sue parti. Non è un gioco di per sé complesso, tuttavia la bravura degli sviluppatori è proprio quella di prendere un’esperienza semplice e trasformarla in qualcosa di memorabile, capace di superare persino le aspettative più rosee nonché i limiti stessi di una produzione piccola solo all’apparenza.”