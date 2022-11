Un nuovo post direttamente dal profilo Twitter personale di Focus Entertainment ha confermato un gigantesco e nuovo record per A Plague Tale: Requiem. Il titolo ha infatti raggiunto il milione di giocatori connessi soltanto nella sua prima settimana di pubblicazione. Un risultato sicuramente di estremo interesse non soltanto per i fan ma anche per il settore stesso, a dimostrazione che gli appassionati stanno apprezzando il lavoro dietro al titolo, e l’impegno generale che il team di sviluppo ci ha messo.

Queste le parole utilizzate nel post, da Focus Entertainment, per ringraziare l’attuale accoglienza di A Plague Tale: Requiem: “Più di un milione di giocatori si sono già imbarcati in un incredibile viaggio con Amicia e Hugo in A Plague Tale: Requiem. Grazie mille! ”. Un numero così ampio potrebbe tranquillamente far pensare a un gigantesco ricavo in termini monetari, anche se la situazione, da questo punto di vista specifico, meriterebbe qualche ragionamento in più, dato che non sono stati resi ufficiali i termini dell’accordo con Microsoft.

In ogni caso il lancio sul Game Pass al Day One sembra aver funzionato in termini di pubblico, anche se i guadagni restano un mistero. Restando in tema Game Pass, è bene specificare che il milione di utenti connessi non ha a che fare soltanto con coloro che hanno acquistato una copia di A Plague Tale: Requiem; non si deve quindi ragionare in termini di copie vendute, quanto di accessi complessivi, con persone provenienti anche dal servizio di Microsoft.

Resta comunque curiosa la reazione di Focus Entertainment sui social, a dimostrazione che il progetto sta funzionando, senza doverne necessariamente approfondire i dettagli. Il grande pubblico sta reagendo bene al progetto e alle sue dinamiche, accompagnato anche dai giudizi e approfondimenti della critica specializzata. Vi ricordiamo che A Plague Tale: Requiem è disponibile dal 17 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.