Finalmente sappiamo l’orario di sblocco di A Plague Tale: Requiem, anticipandovi che la sua disponibilità sarà accompagnata da un download fondamentale. Adesso che Asobo Studio ha reso ufficiale l’orario di sblocco del nuovo capitolo di A Plague Tale, sappiamo che il tutto sarà disponibile a coloro che lo hanno acquistato a partire dalla mezzanotte del 18 ottobre, sia per i giocatori PC che per coloro che lo attendono su console.

#APlagueTaleRequiem's release is getting closer… Get ready to unleash the rats on October 18 at:

00h00 CEST on PC

00h00 local tim on console pic.twitter.com/HutQRoRtLq — A Plague Tale (@APlagueTale) October 13, 2022

Inoltre è stato reso ufficiale anche il fatto che il primo download del titolo sarà accompagnato da una patch al day one incentrata sul miglioramento delle prestazioni del titolo, e mirato a tutte le piattaforme su cui sarà immediatamente reso disponibile. Un elemento obbligatorio quindi, ma comunque centrale per avviare la propria partita al meglio delle possibilità tecniche.

L’interesse verso questa uscita non è affatto casuale, dato che il team di sviluppo stesso di A Plague Tale: Requiem ci ha tenuto a rivelare l’orario di uscita, così da ricordare a tutti quelli che accederanno al titolo fin da subito di evitare di rovinare l’esperienza a tutti gli altri con spoiler e rivelazioni anticipate. L’attenzione verso questo lancio resta quindi moltissima, dimostrando un forte interesse verso la propria community e verso quella che sarà la loro nuova avventura in questo secondo capitolo, rivelando queste nuove informazioni direttamente dal profilo Twitter ufficiale del gioco, con un post dedicato.

In questo secondo capitolo, infatti, ritroveremo i due fratello e sorella che abbiamo imparato a conoscere in A Plague Tale: Innocence, ossia Amicia e Hugo, questa volta coinvolti in una nuova avventura. Non ci resta quindi che attendere questa uscita ormai vicinissima, riservando tutta la nostra curiosità verso il futuro di questo franchise, e ricordandovi ancora una volta che A Plague Tale: Requiem sarà disponibile a partire dal 18 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch attraverso il cloud.