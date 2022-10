Il lancio di A Plague Tale: Requiem si avvicina e Asobo Studio sta mostrando sempre più contenuti del gioco. Solo pochi giorni fa, infatti, abbiamo letto un’intervista al team che spiegava i vantaggi di sviluppo su PlayStation 5. Tuttavia, una delle novità più interessanti del nuovo capitolo di questa serie è data dalle armi concesse dagli sviluppatori ad Amicia.

La protagonista del gioco, infatti, sfoggia una nuova e scintillante balestra che Asobo Studio ha deciso di mostrare in un breve video di gameplay. In poco meno di un minuto, infatti, possiamo vedere quanto quest’arma sia versatile e dei diversi modi in cui potremo sfruttarla durante la nostra avventura. Infatti, se pensavate che avere una balestra comporti semplicemente sparare dardi alla gola dei nemici lontani, A Plague Tale: Requiem (che potete preordinare su Amazon) vi farà decisamente ricredere.

L’arma, come si può vedere nel video diffuso dal team di sviluppo, ha svariati utilizzi sia in battaglia che in fase di esplorazione. Oltre a diverse modalità di fuoco che ci permetteranno di sparare dardi incendiari o normali e di focalizzare la nostra mira sui bersagli, la balestra in A Plague Tale: Requiem porta anche alcuni vantaggi durante il gameplay. Due clip all’interno del video, infatti, mostrano Amicia usare l’arma per lanciare una corda che si incaglia su una pedana di legno. Tirando la fune, la ragazza riesce a far crollare la pedana e aprire un passaggio su cui salire.

Pur trattandosi di un breve video, questo gameplay di A Plague Tale: Requiem offre davvero molti spunti sul combattimento e sull’esplorazione all’interno del gioco. Ovviamente, diamo per scontato che Asobo Studio si sia tenuto ancora qualche asso nella manica e non abbia rivelato tutte le possibilità offerte dalla balestra. Dunque, è possibile che nella versione finale del gioco, in arrivo il 18 ottobre 2022, avremo ancora maggior libertà di manovra nell’utilizzo di questo strumento.