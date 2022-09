Il completamento di A Plague Tale: Requiem richiederà in media dalle 15 alle 18 ore, almeno in base alle parole di Kevin Pinson, Level Designer del titolo. Ponendosi come sequel diretto di A Plague Tale: Innocence, uscito nel 2019, il nuovo capitolo firmato Focus Entertainment si prepara a raggiungere la sua fase gold, avvicinandosi sempre di più al 18 ottobre, sua data d’uscita ufficiale. Le conferme sulle tempistiche di completamento di Pinson fanno ben sperare verso questa nuova avventura che si distacca dalle 10 ore circa di Innocence. Ovviamente le 15-18 ore per completare A Plague Tale: Requiem restano sempre relative al giocatore che sta giocando, anche se segnano un nuovo andamento per questi videogiochi.

A Plague Tale: Requiem

In base a quanto riportato sul web, parrebbe che le tempistiche suddette non siano derivate da un obiettivo aziendale. Pinson ha infatti sottolineato che non c’è stata alcuna pressione sull’aumento delle ore di gioco in fase di produzione, spiegando che si è trattato principalmente di una questione di ritmo. La storia stessa e le dinamiche legate alla narrazione hanno quindi delineato questo cammino e portato alle ore suddette. Adattando la scrittura al gioco hanno cercato di ritmare il tutto per il meglio, mantenendosi saldi soprattutto alle tempistiche della storia.

Successivamente Pinson ha tenuto a precisare che le ore di gioco di A Plague Tale: Requiem sono tutte piene di eventi, senza il bisogno di utilizzare alcun riempitivo di sorta. Oltre alla trama questo nuovo capitolo offrirà agli appassionati tante piccole novità e opzioni tra cui scegliere, specialmente quando si parla degli scontri con i nemici.

Pur essendo un videogioco non troppo vasto, o comunque imparagonabile ai colossi contemporanei per quanto concerne le ore di gioco, i fan sono piuttosto propositivi quando si tratta di ritornare nel mondo che A Plague Tale: Requiem amplierà, tornando a parlare delle vicende intorno ad Amicia e Hugo, con nuove svolte legate sia alla trama che al gameplay, adesso molto più incentrato sulle fasi stealth dinamizzate da una serie di abilità tutte nuove e risvolti di trama inaspettati.