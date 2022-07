Il director di A Plague Tale: Requiem ha rivelato alcuni dettagli che giustificano l’assenza del titolo dalle vecchie generazioni di console. Parlando con Edge Magazine nel suo ultimo numero, il regista di A Plague Tale, Kevin Choteau, fa chiarezza su alcuni nuovi dettagli tecnici per il sequel in esclusiva su Xbox Series X|S e PS5.

“In Innocence, alcune parti potrebbero sembrare un po’ come un set teatrale a causa dei limiti tecnici”, afferma Choteau. Grazie alle piattaforme di nuova generazione disponibili per A Plague Tale: Requiem hanno permesso di fare un balzo in avanti a livello tecnico. Tutto ciò, secondo lo sviluppatore, porta dei vantaggi anche al comparto narrativo. Nello specifico, si tratta di Hugo e le migliaia di topi che dominano i paesaggi di Requiem. Già in Innocence i roditori presenti erano moltissimi, ma il nuovo titolo ha permesso ad Asobo di considerare sequenze che prima erano impossibili, inclusi inseguimenti con centinaia di migliaia di topi.

“I topi si evolvono in base alla malattia di Hugo”, rivela Choteau. Hugo de Rune ha infatti contratto la malattia nell’originale A Plague Tale, e sembra che quella malattia sia ritornata anche in Requiem, collegando ancora una volta il fratello della povera protagonista Amicia de Rune a migliaia di topi. “Ora sono in grado di arrampicarsi e sono molto più efficienti nel catturare le loro prede sfruttando l’ambiente”, continua Choteau. Il director rivela anche che le orde di topi possono persino sopraffare le fonti di luce in alcuni casi, un’abilità ritrovata che è probabilmente sufficiente per incutere terrore nel cuore di chiunque abbia giocato al primo titolo.

La data di uscita di A Plague Tale: Requiem è stata rivelata il mese scorso e sarà quella del 18 ottobre 2022. Il titolo sarà disponibile su PS5, PC e Xbox Series X/S al lancio e sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass. Per ingannare l’attesa, vi lasciamo a questo nostro speciale sul titolo.