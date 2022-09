Negli ultimi giorni, l’attesa per l’uscita di A Plague Tale: Requiem sta continuando a crescere. Solo ieri abbiamo riportato nuove informazioni relative alla sua longevità e a un nuovo trailer della storia. Oggi, invece, è Nicolas Bécavin, Lead Engine Programmer del titolo, a raccontare tutte le novità che questo sequel avrà su PlayStation 5. Trovate le sue parole in un’intervista rilasciata a PlayStation Blog.

A Plague Tale: Requiem

Lo sviluppatore ha parlato in maniera estensiva delle novità che dovremo aspettarci da A Plague Tale Requiem. Oltre alle migliorie già discusse, come il maggior numero di ratti a schermo (300.000 invece di 5.000), il gioco potrà sfruttare una maggior potenza di calcolo garantita dall’hardware di PS5. Ciò comporta non solo dei tempi di caricamento ridotti, ma anche la possibilità di creare ambienti più ampi e liberamente esplorabili. Unite a un motore grafico proprietario, queste caratteristiche potranno beneficiare, inoltre, di una miglior illuminazione e un maggior numero di poligoni che andranno a esaltare il comparto grafico del titolo.

Inoltre, A Plague Tale: Requiem andrà a sfruttare alcune delle caratteristiche esclusive di PlayStation 5, come il pad e il comparto sonoro. Grazie all’audio 3D, infatti, il gioco di Asobo Studio ci permetterà di capire con chiarezza da quale punto arriveranno i pericoli. Che siano dall’alto, alle spalle, frontali o laterali, le voci dei nemici daranno una chiara indicazione sulla loro posizione. Inoltre, in combattimento potremo sfruttare i trigger del DualSense per avere un miglior feeling dei colpi inferti. Questi varieranno in base all’arma utilizzata e offriranno al giocatore sensazioni diverse l’una dall’altra.

Le novità su A Plague Tale: Requiem (che potete ordinare su Amazon) offerte in questa intervista con Nicolas Bécavin sono decisamente corpose. I fan non potranno che essere ancora più in hype per l’uscita di questo secondo capitolo che è in arrivo il 18 ottobre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.