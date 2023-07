Le vendite di PS5 hanno registrato un aumento del 116% in Europa nel mese di giugno rispetto all’anno precedente, confermando il successo continuo della console di Sony nel colmare il vuoto creatosi a causa della carenza di scorte dopo la pandemia. La console di nuova generazione ha ottenuto un successo straordinario in tutta la prima metà del 2023 ed è probabile che chiuda l’anno in crescita, anche grazie al possibile arrivo del tanto chiacchierato modello slim.

Anche il software sta registrando ottimi risultati sulla console nipponica: Diablo 4 è ora il secondo gioco più venduto dell’anno dopo Hogwarts Legacy, mentre l’80% delle vendite di F1 23 sono avvenute su piattaforme PlayStation. Per quanto riguarda Street Fighter 6, circa il 60% degli acquisti sono stati avvenuti su PS5 e PS4. Final Fantasy 16 è andato discretamente bene, anche se le sue vendite complessive sono state inferiori del 20% rispetto a Final Fantasy 7 Remake, che ha però beneficiato di una base installata più ampia al momento del lancio.

Per quanto riguarda gli accessori, il controller DualSense si conferma come il più venduto, mentre le carte di ricarica del PS Store risultano essere i voucher più acquistati sul mercato. Tutti questi dati offrono rassicurazioni a Sony, con la sua console che mantiene saldamente il primo posto in Europa su diverse metriche di vendita. I concorrenti Nintendo Switch e Xbox Series X|S hanno invece mostrato un leggero calo delle vendite il mese scorso.

Insomma, non c’è Activision-Blizzard che tenga, almeno per ora PS5 è regina indiscussa del mercato e probabilmente lo sarà ancora per molto tempo.