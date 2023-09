I giocatori su Mac dotati di chip Apple Silicon ora hanno l’opportunità di ampliare la loro libreria di giochi. Apple, difatti. ha recentemente annunciato che sarà possibile, nell’immediato futuro, giocare a The Medium, il tanto chiacchierato horror di Bloober Team, sui dispositivi dotati di chip M1 e M2, sfruttando appieno le potenzialità del chip Apple Silicon e di Metal 3.

Inoltre, presto sarà disponibile anche Lies of P, il promettente action-gdr, di chiara ispirazione souls-like, realizzato da NEOWIZ. Lies Of P sarà direttamente disponibile sul Mac App Store a partire dal 19 settembre 2023, ovvero per il giorno di lancio.

Non è ancora chiaro, però, se anche su Steam verrà indicata la compatibilità per Mac o se, come nel caso di Resident Evil Village, si potrà acquistare il titolo escliusivamente sullo store di Apple. Per quanto riguarda dettagli tecnici, e requisiti di sistema, dobbiamo, infine, attendere ulteriori comunicazioni da parte di NEOWIZ, le quali sono, molto banalmente, previste per le prossime ore, non appena il gioco risulterà preordinabile sul Mac App Store.

Al netto di tutti i dettagli ancora sconosciuti, l’arrivi di entrambi i giochi è una notizia molto promettente per quanto concerne la volontà di Apple di risultare più presente anche nel settore del gaming.

I rappresentanti delle aziende coinvolte hanno condiviso le loro opinioni sull’arrivo di questi giochi su Mac. Piotr Babieno, CEO di Bloober Team, ha affermato: “Siamo entusiasti che ‘The Medium’ si unisca a ‘Layers of Fear’ e ad altri grandi titoli come ‘Resident Evil Village’, ‘Hades’ e molti altri ancora, sfruttando le potenti tecnologie di Apple Silicon e Metal 3. Non vediamo l’ora che i giocatori possano vivere un’esperienza indimenticabile e provare il gameplay a doppia realtà di The Medium su Mac.”

Jason Park, responsabile di Round8 Studio, ha, invece, dichiarato: “Siamo entusiasti che ‘Lies of P’ arrivi su Mac. I giocatori di tutto il mondo si sono innamorati della nostra interpretazione unica della storia di Pinocchio e ora potranno sperimentare il nostro titolo Souls like sulla loro piattaforma preferita, fin dal giorno del lancio.”