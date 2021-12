A sorpresa Praey of the Gods debutta oggi su console e PC

Dopo ben due lunghi anni di attesa e addirittura un avvertimento legale da parte di Bethesda, oggi è arrivato il giorno: Praey for the Gods, l’interessante gioco indie di No Matte (sviluppato e pubblicato da loro stessi) ha infatti debuttato in versione definitiva. A sorpresa, senza nessun tipo di annuncio o teaser trailer.

Andiamo con ordine: è il 2019 quando Praey for the Gods debutta su Steam in Accesso Anticipato. Si tratta di un’avventura indie molto influenzata da Shadow of the Colossus, che tutti però conoscono con il nome di PREY for the Gods. Poco dopo l’annuncio, però, Bethesda ha mandato una lettera dove invitava il team a cambiare nome, poiché troppo simile con la loro IP attualmente in mano ad Arkane Austin. Detto fatto, il gioco cambia nome ma sparisce dai radar. salvo poi ricomparire con la release odierna, che su Steam porta il gioco alla versione 1.0 e fa invece il suo debutto definitivo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X.

“Ce l’abbiamo fatta! Il nostro primo gioco è adesso disponibile su Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5! Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato in questi anni. E un grosso grazie ai nostri partner”, uno dei tweet che celebra l’uscita di Parey for the Gods su console dopo diversi anni di attesa, a ben sei anni dall’annuncio ufficiale.

Forge into the never-ending winter of Praey for the Gods. A vast world and massive beasts await — available today on PS5: https://t.co/OWy1vWNmwG pic.twitter.com/AZ2BNZJZjh — PlayStation (@PlayStation) December 14, 2021

Se il trailer disponibile poco più in basso ha attirato la vostra attenzione, vi invitiamo dunque a recarvi sul PlayStation Store (o Microsoft Store se siete giocatori Xbox) per provare con mano il gioco di No Matter.