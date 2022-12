Il 2022 per i fan di Xbox è stato sicuramente un anno molto particolare. Sulla carta avrebbe dovuto essere l’anno in cui, per la prima volta, due esclusive di peso prodotte dai first party di Microsoft avrebbero fatto la loro comparsa sui cataloghi del Game Pass. Così non è stato, visto che sia Starfield che Redfall sono stati rinviati al 2023. E così, sorretto solamente da un paio di produzioni originali (As Dusk Falls e Pentiment) e una release di un gioco Early Access (Grounded), il 2022 di Redmond non è stato molto entusiasmante, a differenza della concorrenza. C’è però un gioco che ha riscattato il periodo natalizio e quel gioco è High on Life.

Passato quasi in sordina, come quasi tutti i giochi esclusivi dell’ecosistema Xbox, High on Life è diventato immediatamente uno dei giochi di successo. Non parliamo di dati di vendita, ma di utilizzo tramite il Game Pass: il gioco di casa Squanch Games è infatti primo per l’utilizzo in Cloud, secondo su console dopo Minecraft e secondo su PC dopo il Solitario (da sempre in prima posizione). Un successo veramente straordinario, ma che non è frutto degli sforzi di Microsoft.

Abbiamo già affrontato la vicenda in passato: il marketing dei giochi Xbox lascia molto a desiderare rispetto alla concorrenza. E anche nel caso di High on Life è stato così: la release del gioco non è stata minimamente calcolata da parte degli account social ufficiali del brand di Microsoft, con il solo Aaron Greenberg che si è dedicato a un personalissimo countdown. A salvare High on Life è stato dunque il pubblico stesso, quella cerchia di giocatori e content creator vicinissimi a Redmond che hanno diffuso immagini, video e “sponsorizzato” il titolo, aiutando così gli utenti meno appassionati a scoprirlo.

High on Life continues to perform VERY strong on Game Pass Most Popular List

• #1 on Cloud Streaming

• #2 on Console only behind Minecraft

• #2 on PC only behind Solitaire (always #1 lol) Engagement is extremely strong for a single player only title. Congrats @SquanchGames pic.twitter.com/1lvW7oz7xN — Benji-Sales (@BenjiSales) December 17, 2022

Se il 2022 di Xbox è stato un anno decisamente tiepido, per il 2023 non ci devono essere più scuse. Microsoft ha a disposizione un carnet di almeno tre titoli (Starfield, Redfall e Forza Motorsport), che potranno sicuramente cambiare completamente la situazione e rendedere così il publisher conscio delle reali potenzialità delle sue console e dei suoi team. Tutto questo, ovviamente, al netto di eventuali e ulteriori rinvii, che potrebbero indispettire la community.