Oggi è il gran giorno di Stray, il tanto atteso titolo indie del momento che non sta facendo altro che far parlare di sé un po’ ovunque. Il gioco si è presentato ormai diversi anni fa ed è l’opera prima dei ragazzi di BlueTwelve Studio, un piccolo team francese che ha saputo unire la passione per i videogiochi all’amore per i gatti. Ed è proprio questo che ha attirato i giocatori fin dai primi trailer, ovvero la possibilità di esplorare un mondo misterioso nei panni di un adorabile gattino.

Con queste premesse Stray è riuscito subito a crearsi una community molto entusiasta e che ha atteso l’uscita del gioco con grande trepidazione. Ora, finalmente, il fatidico giorno è finalmente giunto e i più curiosi potranno cominciare a svelare tutti i misteri presenti nel titolo. A testimonianza della grande attenzione che ha ottenuto il gioco, c’è anche Steam, dove il titolo indie pubblicato da Annapurna Interactive ha raggiunto la vetta della classifica dei giochi più venduti ancor prima di esser stato reso disponibile.

Solamente grazie ai pre-order Stray è riuscito a diventare il titolo più acquistato su Steam di quest’ultimo periodo, ma non solo. L’opera prima di BlueTwelve Studio è riuscita a essere anche il titolo numero uno all’interno della classifica relativa ai giochi finiti nella lista dei desideri degli utenti. Risultati molto incoraggianti che lasciano presagire un ottimo lancio del gioco su PC e che confermano le ottime impressioni che il titolo era riuscito a fare su tanti appassionati.

Pre-Orders for Stray are currently the #1 Best Selling Game Worldwide on Steam

The indie title has also been the #1 Most Wishlisted game on Steam for quite a while. With very positive critics reviews coming in today I'm curious just how high it can sell pic.twitter.com/pAq7A3KPMf

— Benji-Sales (@BenjiSales) July 18, 2022