Abandoned: Blue Box prenderà provvedimenti legali dopo le minacce

Di Abandoned non si è sentito più parlare nelle ultime settimane, dopo il polverone alzato per i continui collegamenti alla serie di Silent Hill e le centinaia di teorie dei fan. L’annuncio di un prequel, in assenza di qualsiasi tipo di informazione sul gioco completo, ha poi gravato sul malcontento di chi aveva grandi aspettative. Proprio la mancanza di novità ha portato alcuni giocatori ad esprimere il loro risentimento nei confronti di Blue Box, la software house al lavoro sul progetto, che purtroppo ha ricevuto minacce da alcuni utenti in merito allo stato attuale dello sviluppo.

“Il seguente messaggio non è stato scritto come una compagnia, ma come un gruppo di esseri umani. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Le minacce di morte online stanno aumentando ma purtroppo anche quelle fisiche, e tutto ciò deve finire. Ci siamo confrontati con delle minacce di morte alcuni mesi fa e negli ultimi giorni abbiamo dovuto farlo nuovamente. Questo non colpisce solo noi come team, ma anche altri business, famiglie e tutti quelli che ci circondano“.

Il messaggio di Blue Box continua, spiegando che “vogliamo lavorare in un ambiente sicuro e, visto che vogliamo assumere nuovo personale in futuro, vogliamo assicurarci anche la sicurezza dei futuri colleghi. Non tolleriamo tutto ciò e prenderemo provvedimenti consegnando alle autorità indirizzi IP, log delle conversazioni e riprese“. La software house resta così irremovibile di fronte a comportamenti di odio da parte della community, decidendo con fermezza di prendere provvedimenti legali contro le minacce degli utenti.

A message from us. Human beings. pic.twitter.com/q2V5j4f4ZB — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) October 17, 2021

“Siamo pienamente coscienti della situazione negativa che abbiamo creato e comprendiamo la vostra frustrazione. Ma quello che non tolleriamo sono le minacce di morte. Capiamo e apprezziamo il vostro interesse per Abandoned, ci stiamo lavorando duramente. Inizieremo un nuovo blog con pubblicazioni regolari sul nostro sito ufficiale che potrete seguire e posteremo ogni notizia relativa ad Abandoned sul nostro profilo Twitter”.

Il messaggio si conclude con il team di Blue Box che chiede semplicemente di lasciargli fare il loro lavoro con passione, spiegando che “quello che chiediamo fino ad allora, è di darci spazio e di permetterci di lavorare ad Abandoned“. La situazione è decisamente spiacevole e fa amarezza dover leggere messaggi da un team di sviluppatori che credono davvero molto nella loro opera ma che invece si vedono arrivare messaggi di puro odio. Invitandovi a mantenere sempre un comportamento consono con tutti, publisher, developer e altri giocatori, restate connessi per non perdere eventuali aggiornamenti.