Abandoned e Blue Box Studios: cosa si nasconde dietro al misterioso gioco?

Lo scorso aprile il canale ufficiale di PlayStation ha postato il teaser di Abandoned, un misterioso gioco di un misterioso team. Inutile negarlo, il brevissimo filmato non ha attirato il pubblico inizialmente, definendolo una “brutta copia di Resident Evil Village”. Molti però hanno cominciato a pensare che tale opera fosse uno dei tanti scherzi creati ad hoc da Hideo Kojima per presentare il suo prossimo progetto e, nonostante siano passati diversi mesi, le speculazioni continuano ad aumentare.

Sappiamo bene come il prossimo progetto di Hideo Kojima sia a tema horror, ed è assolutamente plausibile dedurre che un titolo anonimo come Abandoned possa essere qualche tipo di trovata pubblicitaria pensata dal Director giapponese. Il misterioso progetto è tornato in auge negli ultimi giorni con un tweet rilasciato nella giornata di ieri che ha fatto saltare dalla sedia tutti i fan di Silent Hill. Il team di sviluppo è corso ai ripari scusandosi per aver creato hype inutilmente dichiarando che non si tratta però della IP di Konami.

Voi ci credete? Non penso, ed ecco che alcuni utenti hanno cominciato a studiare in fondo il misterioso progetto scoprendo qualcosa di incredibilmente interessante. Per prima cosa lo studio, Blue Box Game Studios un team nuovo indipendente il cui logo ricorda in modo a dir poco impressioante quello del PlayStation Studios. Solo un canale social e nessun sito web, questo ha fatto subito pensare ad un altro scherzo di Hideo Kojima un po’ come successe ai tempi di Phantom Pain, nel quale attuò una tattica molto simile. Se ciò non bastasse l’unico dipendente noto è Hasan Kahraman, ovvero HK (Hideo Kojima). Inoltre se provate a tradurre Kahraman dal turco al giapponese vi darà la parola Hiro come risposta… eroe.

Le speculazioni ovviamente non finiscono qui, si parla di uno dei giochi di Blue Box Studios, uno dei quali si ispira a Fatal Frame avvicinando alla teoria che si tratti proprio di Silent Hill. Ci sono poi altri due giochi per Android, ora non più disponibili con esattamente 5 download totali. Uno di questi ha come logo l’impronta di una mano, chiaro riferimento a Death Stranding. Per finire torniamo al canale youtube ufficiale del team, con zero video ufficiali ed una data di creazione fissata al 2015, un anno dopo P.T. Inoltre, come unica immagine, ci sono delle colline con della nebbia. Che si tratti davvero di Silent Hill? Ad oggi non possiamo esserne certi, ma il prossimo 20 giugno il team ha promesso un gameplay trailer di Abandoned.