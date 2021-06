Abandoned: il creatore si mostra e no, non è Hideo Kojima

Abandoned è il caso mediatico videoludico del momento. Dopo essere stato presentato in primavera, la nuova esclusiva PlayStation 5 ci ha messo pochissimo ad attirare le attenzioni degli appassionati. Proprio in questi giorni il titolo è riemerso dopo che una serie di rumor hanno cominciato a far credere ai fan che dietro al progetto ci sia Hideo Kojima, e che in realtà si tratti di un nuovo capitolo (o reboot) della storica saga survival horror di Silent Hill.

Blue Box Games Studios è il team che sarebbe dietro allo sviluppo di Abandoned, ma in molti sono scettici sulla veridicità dello studio. Nei giorni scorsi molte teorie si sono fatte strada nelle menti degli appassionati, ma più volte l’account ufficiale del team ha voluto chiarire che il proprio titolo di debutto non centra nulla ne con la figura di Kojima e nemmeno con l’IP di Silent Hill, sottolineando più volte che tale franchise è nelle mani di Konami e il team non ha avuto contatti con la compagnia giapponese.

Qualche ora fa, inoltre, Hasan Kahraman, la misteriosa figura dietro al team Blue Box, si è mostrato in volto su Twitter, svelando per la prima volta in assoluto non solo la sua faccia ma mostrando al pubblico che si tratta di una persona realmente esistente. All’interno della breve clip, Kahraman ha dichiarato che nei prossimi giorni si impegnerà a proporre a tutti i fan una sessione di domande e risposte, così da dipanare tutti i dubbi e le perplessità su Abandoned e chiarendo meglio anche la questione Kojima e Silent Hill.

Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021

Nonostante questo videomessaggio, moltissimi appassionati sono ancora convinti che dietro a questo profilo/team di sviluppo ci sia davvero Hideo Kojima, e che ogni mossa e rivelazione su Abandoned non sia altro che un modo molto originale, e allo stesso tempo classico per Kojima, di annunciare un nuovo importante progetto. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere nuove informazioni su questo chiacchieratissimo titolo PS5.