Nel corso degli anni i giochi PC dedicati alle simulazioni si sono moltiplicati. Tra chi prometteva esperienze decisamente interessanti, come per esempio i vari simulatori di guida di treni, aerei e autobus, altre invece erano più esperimenti borderline, come la gestione di una stazione di rifornimento. Con l’annuncio di Yakiniku Simulation però cambia tutto. Già, perché il gioco, sviluppato da Secret Character, altro non è che un vero e proprio simulatore di “grigliate” giapponesi.

Yakiniku Simulation è un gioco per PC destinato a simulare l’esperienza della cottura della carne, e non solo, Yakiniku. La traduzione letterale in italiano è proprio carne grigliata, ma sulla griglia si può mettere di tutto: dalle carni di manzo, maiale, cavallo e pollo, fino alle verdure. Gettonatissimi i funghi, ma anche le cipolle, i peperoni. Non possono poi mancare le salse, che vengono aggiunte in cottura. Ora questa esperienza culinaria è stata trasportata in un videogioco.

Se pensate che questo esperimento sia abbastanza folle, sappiate che vi sbagliate. Come riportato da Siliconera, infatti, Yakiniku Simulation è solamente l’ultimo di una serie di videogiochi incentrati su questa esperienza. Nel 2001, Media Entertainment ha sviluppato Yakiniku Magistrate per PlayStation 1. Sviluppato in partnership con la catena Gyu-Kaku, i giocatori dovevano preparare alcuni pasti per soddisfare i clienti. C’è anche il sequel, Yakiniku Bugyou Bonfire!, pubblicato solo in Giappone per PS2. A differenza di questi giochi, però, Yakiniku Simulation si concentra sia sull’aspetto tecnico della materia, sia sul consumo dei pasti.

Per quanto assurdo possa sembrare, Yakiniku Simulation esiste davvero e arriva su Steam nel prossimo periodo. Ora però vogliamo di più: la cucina è forse uno dei settori meno esplorati dal gaming e l’idea di avere un simulatore realistico di grigliate, sushi o anche semplicemente un manageriale ben fatto a tema ristorante ora non ci sembra così folle e anzi, forse si giocherebbe con tanta curiosità, anche per prendersi un break dalle tante esperienze complesse e bellissime che puntualmente vengono pubblicate su Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.