Durante il press tour di Final Fantasy 16 (che ha permesso anche a noi di GameDivision di provare con mano il nuovo videogioco di Square Enix), Naoki Yoshida, director del titolo, ha svelato quanto noi occidentali abbiamo sempre sbagliato in passato a classificare i giochi di ruolo provenienti dal paese del Sol Levante.

Le dichiarazioni di Yoshida arrivano da un’intervista fatta dalla persona dietro il canale YouTube SkillUp, che si occupa di coprire videogiochi con recensioni, anteprime e speciali. Proprio lo YouTuber era presente a Londra durante il press tour di Final Fantasy 16 e intervistando Yoshi-P ha svelato come in realtà il termine JRPG, utilizzato da noi occidentali, aveva un’eccezione discriminatoria nei confronti degli sviluppatori nipponici.

“Dipende da chi lo chiede, ma la prima volta che abbiamo sentito questo termine, circa 15 anni fa, era decisamente discriminatorio”, ha dichiarato Yoshida per voce del suo traduttore e interprete, Koji Fox. “Non si trattava di un complimento per diversi sviluppatori giapponesi”, ha aggiunto Yoshida durante l’intervista. Il termine JRPG in effetti non è mai stato utilizzato in Giappone ed è stato sostanzialmente inventato in occidente, probabilmente per marcare le differenze tra i vari progetti sviluppati nelle diverse parti del mondo. Chiaramente rispetto a 15 anni fa la situazione è cambiata e ora la mentalità è diversa. Nonostante ciò, per Yoshida è importante non classificare il nuovo gioco di Final Fantasy come “JRPG”. Ed è obbligatorio farlo, anche come segno di rispetto verso il creatore.

Dopo un lungo periodo di sviluppo e un rinvio di almeno sei mesi, Final Fantasy 16 sarà pronto a breve. La data di uscita del gioco è fissata per il 22 giugno 2023, in esclusiva su PS5. Al momento il titolo è una vera e propria esclusiva e non è ancora chiaro se in futuro arriverà anche su console Xbox o su PC. Se ancora non l’avete fatto, potete prenotare la vostra copia su Amazon.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.