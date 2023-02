Il 2023 videoludico è partito decisamente bene, tra titoli come Dead Space Remake, Hogwarts Legacy, Fospoken e Hi-Fi Rush c’è ne di cui parlare e i prossimi mesi, in termini di uscite, non sembrano meno. Tuttavia non è corretto parlare solo di videogiochi Tripla A o Doppia A, ci sono anche le produzioni indipendenti a far capolino sulle nostre piattaforma, in particolar modo Xbox e PC e ovviamente, Xbox Game Pass.

Sono infatti svariati i videogiochi in arrivo al day one sull’abbonamento firmato Microsoft, non solo grandi produzioni quali Starfield, Atomic Heart, Redfall o Forza Motorsport, ma anche giochi indie promossi dal team di ID@Xbox.

Proprio negli ultimi giorni abbiamo assistito a una presentazione a porte chiuse virtuale dove il director per i creator indie di ID@Xbox, Guy Richards, ci ha raccontato qualcosa in più sia del lavoro che si sta facendo nei confronti dei piccoli studi di sviluppo sia di ben quattro titoli prodotti da studi europei in arrivo quest’anno e che sembrano mostrare una qualità complessiva piuttosto invidiabile.

La crescita di ID@Xbox

Quest’estate ID@Xbox compirà 10 anni, un traguardo importante che non deve essere però visto come il punto d’arrivo ma bensì come un nuovo punto di partenza. L’obiettivo del team è sempre quello che di espandere l’iniziativa a più sviluppatori indipendenti possibili, in maniera tale rendere i loro prodotti accessibili su piattaforme Xbox (PC, Xbox One e Xbox Series X|S) e Cloud streaming, oltre che garantire la più vasta audience possibile. Come sempre, il team concede la disponibilità di devkit, consigli e supporto per lanciare i videogiochi sulle piattaforme Microsoft.

Ormai ID@Xbox è cresciuto esponenzialmente, lavorando con team da tutte le parti del mondo, garantendo un’alta varietà di videogiochi sia per quanto riguarda il genere che i temi trattati. I videogiochi di cui ci hanno parlato (e che abbiamo già visto e apprezzato in diversi altri showcase) sono stati tutti ideati in Europa. ID@Xbox ha rilasciato ben 2000 giochi sviluppati nel nostro continente, collaborando con ben 1200 creator indie.

Di recente abbiamo avuto l’occasione di vedere ben quattro giochi indipendenti che arriveranno su Xbox Game Pass al day one nel corso di quest’anno, nel dettaglio: Planet of Lana (Wishfully), Everspace 2 (ROCKFISH Games), Lightyear Frontier (FRAME BREAK) e The Last Case of Benedict Fox (Plot Twist). Ora vi raccontiamo brevemente ciò che ci ha colpito di queste esperienze.

ID@Xbox, i giochi visti in anteprima

Everspace 2

Genere: simulativo/roguelite

Data di uscita: 6 aprile su PC – estate 2023 Xbox

Everspace 2 è in sviluppo da ben cinque anni ed è da diverso tempo che è in early access su Xbox Game Pass. In realtà ci sono delle motivazioni dietro a questo tempo di sviluppo, il principale è dettato dalla sua grandezza. Il primo Everspace era infatti un rogoue-lite, mentre il secondo capitolo è un vero e proprio action-rpg semi open world.

Ci saranno nove diversi classi di navi acquistabili e sarà possibile esplorare e combattere liberamente nella galassia per ottenere soldi dai lavori (missioni) che decidiamo di seguire e loot, perché il loot sarà fondamentale per potenziare la nostra nave con armamenti diversi e migliori. Chiaramente la personalizzazione sarà rivolta anche alla nave, non solo per la tipologia, ma anche per i colori e tanto altro.

Essendo un action-rpg avremo la possibilità di aumentare di livello e sbloccare abilità per diventare più forti. Esplorare per ottenere esperienza, sarà quindi importantissimo, ma anche più divertente rispetto al passato visto che avremo modo di visitare delle zone di alcuni pianeti, con tanto di livelli subacquei

Anche la storia avrà un ruolo fondamentale con ben quattro ore di dialoghi registrati in inglese e tedesco con cutscene in graphic novel. Un lavoro certosino che ci ha davvero colpito, così come ci ha convinto tutta la parte estetica e grafica del prodotto: un netto passo in avanti rispetto al passato.

Everspace 2 di ROCKFIST Games promette davvero bene e non vediamo l’ora di provarlo in versione definitiva. Il gioco arriverà il 6 aprile su PC e in estate su console Xbox. Compreso su Xbox Game Pass.

Planet of Lana

Genere: avventura

Data di uscita: primavera 2023

Planet of Lana è un’esperienza sci-fi lineare fortemente incentrata sulla narrativa, un po’ ispirata a giochi quali Another World, Limbo e Inside. Nel corso del gioco vestiremo i panni di Lana, unico essere umano sopravvissuto a un disastro appena accennato, che dovrà attraversare un mondo interamente “disegnato” a mano, ricco di temibili creature e ostacoli imprevedibili.

Ad accompagnare Lana, Mui, una piccola creatura non molto lontana da un gatto che ci aiuterà durante l’esplorazione e durante il superamento di moltissimo enigmi ambientali e non. Nel nostro caso abbiamo assistito a una piccola demo ambientata in una palude dove i due protagonisti si aiutavano a vicenda per superare un piccole enigma.

C’è poi tutta una bellissima componente artistica, esaltata non solo dalla meraviglia estetica del team di Wishfully che ha avuto l’idea di inventare una lingua del tutto nuova per Lana, ma soprattutto dalla splendida (almeno da ciò che abbiamo sentito) colonna sonora di Takeshi Furukawa (The Last Guardian) che accompagna Lana e il suo compagno

Planet of Lana arriverà durante la primavera su Xbox e PC, al day one su Xbox Game Pass.

The Last Case of Benedict Fox

Genere: metroidvania

Data di uscita: 27 aprile 2023

Ci aveva già colpito durante l’annuncio all’Xbox Games Showcase estivo del 2022 e riconfermiamo le bellissime sensazioni: The Last Case of Benedict Fox, videogioco fortemente ispirato dai film noir, sembra essere davvero un titolo accattivante, capace di attirare gli appassionati più incalliti di metroidvania.

Nel gioco impersoniamo Benedict Fox, un detective accompagnato da un demone che gli permette di viaggiare nel Limbo, un luogo generato dalle memorie e ricordi di un determinato personaggio. Ciò lo rende già di per se un personaggio unico.

Le vicende di Benedict partono dalla “villa”, un luogo che funge anche da vero e proprio hub, dover poter parlare con altri NPC e potenziare le proprie abilità e armi al netto di un quantitativo di denaro a disposizione. In realtà, la progressione sembra essere interessante e anche completa sotto quasi tutti i punti di vista.

Il gioco offre un’interessante componente investigativa (con tanto di puzzle) in grado di analizzare oggetti e documenti, oltre che un semplice ma efficace sistema di scassinamento di spaventose porte del Limbo e un accurato sistema di combattimento, che dovrà però essere analizzato pad alla mano.

Benedict può infatti colpire con diverse armi a distanza ravvicinata e a distanza, oltre che sfruttare la abilità del proprio demone companion e la schivata per avvantaggiarsi sui nemici. Il tutto è molto strategico e richiede una buona dose di abilità, almeno nei primi momenti.

Non mancano i boss, inquietanti e letali; sarà fondamentale riuscire a capirne i pattern d’attacco per riuscire senza problemi a sconfiggerli. Da questo punto di vista gli scontri ci sono sembrati classici e non molto lontani da giochi dello stesso genere.

La mappa è chiaramente interamente esplorabile, offre diversi trasferimenti rapidi e nasconde svariati segreti che toccherà poi a noi scoprire. A colpire è però la componente artistica, davvero sorprendente e in grado davvero di fare la differenza in un prodotto di questo tipo.

The Last Case of Benedict Fox arriverà il 27 aprile su PC e Xbox, al day one su Xbox Game Pass.

Lightyear Frontier

Genere: Life simulator

Data di uscita: TBA

In Lighyear Frontier verremo lanciati su un pianeta alieno con un vero e proprio mech. Il nostro compito? Costruire un insediamento e farlo prosperare, magari facendoci aiutare da altri giocatori. L’idea di fondo non è molto lontana da ciò che è per esempio Animal Crossing, seppur con opportune differenze derivate per lo più dalla presenza di creature ostili e non. Per chiarezza, non si tratta affatto di un survival game.

Raccogliere, risorse, coltivare, commerciare (attraverso un personaggio chiamato Lola) e rendere il “villaggio” il più bello possibile sarà il nostro compito primario, ma non mancherà la possibilità di esplorare per scoprire misteri, anche in compagnia di amici o giocatori attirabili grazie a delle opportune torri radi, che tuttavia faciliteranno non poco il gioco, visto che l’esperienza è stata pensata per essere giocabile in single player.

Lightyear Frontier non ha ancora una data di uscita, ma arriverà su PC e Xbox, al day one su Xbox Game Pass.