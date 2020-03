Abbonamento PS Plus da 12 mesi al prezzo più basso di sempre!

Vi segnaliamo che su eBay è disponibile un’offerta straordinaria per quanto riguarda l’abbonamento al servizio PlayStation Plus per la durata di ben 12 mesi! Normalmente venduto al prezzo di 59,99€, la card di sottoscrizione è in vendita su eBay al prezzo scontato di soli 40,99€! Si tratta senza alcun dubbio del prezzo più basso mai mai reperito in rete (non parliamo strettamente del circuito del PlayStation Store, ma del servizio venduto tramite codici di riscossione su store di terzi), con uno sconto di quasi 20 euro rispetto al prezzo originale, insomma un vero e proprio affare!

Grazie a PlayStation Plus potrete avere accesso alle feature online dei vostri titoli preferiti, senza contare gli sconti esclusivi che lo store di PlayStation mette a disposizione su tantissimi videogame ogni mese e in esclusiva per i titolari dell’abbonamento. Grazie al servizio, inoltre, riceverete ogni mese 2 titoli PS4 scaricabili in modo del tutto gratuito, che resteranno accessibili fintanto che avrete un abbonamento attivo. Un servizio, insomma, fondamentale per qualunque possessore di PS4 e che, grazie ad eBay, potrete sottoscrivere a soli 40,99€ per quello che è certamente uno dei migliori prezzi mai registrati per questo specifico servizio. Occhio però, l’offerta è limitatissima ed i codici potrebbero ben presto esaurirsi!

>> Clicca qui per acquistare l’abbonamento PS Plus a prezzo scontato <<

