Pur essendo appena uscito, il PS VR2 è sicuramente uno degli accessori che ogni possessore di PS5 amante delle esperienze atipiche dovrebbe provare. Il visore per la realtà virtuale ha già a disposizione un ottimo catalogo di giochi (che vi abbiamo già consigliato in questa guida), ma oltre al software c’è anche una vasta scelta per quanto riguarda gli accessori di PS VR2.

In questa guida abbiamo selezionato una manciata di accessori, secondo il nostro giudizio assolutamente imperdibili, per poter espandere la vostra esperienza d’uso con il visore destinato a PlayStation 5. Aggiorneremo la guida man mano che sul mercato saranno disponibili sempre più accessori, per rispondere alle esigenze dei giocatori, selezioneremo e aggiorneremo la guida in base ai nuovi lanci.

Un visore, d’altronde, è decisamente vicino a una vera e propria console. E come ci prendiamo cura o espandiamo la sua funzionalità, lo stesso vale anche per il PS VR2: che si tratti di custodie da viaggio oppure proteggi lenti, il mercato ha già cominciato a sfornare i primi accessori dedicati proprio al visore per la realtà virtuale, che molto spesso possono esserci d’aiuto. Chiaramente al momento siamo ancora agli inizi e proprio per questo motivo abbiamo deciso di cominciare a sottoporvi quelli che (almeno secondo il nostro parere) siano le aggiunte di cui proprio non potete fare a meno. Senza perdere ulteriore tempo, dunque, andiamo alla scoperta dei migliori accessori disponibili per PS VR2.

Prima di gettarci in quelli che sono i migliori accessori disponibili per PS VR2, vi siete già muniti dei migliori hard disk esterni per PS5 e dei migliori giochi per PS5?

Migliori accessori PS VR2

Custodia da viaggio

Partiamo da un accessorio decisamente imperdibile e immancabile, ovvero la custodia da viaggio. Se cercare un posto sicuro dove riporre il vostro visore, per evitare danni di varia natura, allora la custodia da viaggio per PS VR2 prodotta da TiMOVO fa al caso vostro. La custodia ha tutto lo spazio necessario per poter contenere al suo interno non solo il visore, ma anche tutti gli accessori come le cuffie e i cavi e ovviamente i controller. Non si tratta di un prodotto economico, ma vale la pena spendere qualche euro in più per essere sicuri che il visore sia sempre protetto.

Stazione di ricarica per visore e controller

Generiche Se utilizzate molto spesso PS VR2 e siete sicuri che non corra nessun pericolo all’interno della vostra casa, allora non potete sicuramente rinunciare allo stand con stazione di ricarica. Prodotto da Collective Minds, questo stand permette di appoggiare il visore e i controller e ricaricarli allo stesso tempo. Il tutto, ovviamente, aiuta anche la presentazione dell’hardware di casa Sony e il risultato finale è di sicuro impatto. Anche in questo caso il costo non è economico, ma è un accessorio sicuramente utile e fondamentale per tutti coloro che vorrebbero esporre il visore come parte integrate della collezione. Il tutto senza dimenticarsi dello spazio: con una soluzione del genere si risparmia infatti sulla sistemazione del visore e dei controller

Stazione di ricarica per controller PlayStation

Se preferite i prodotti ufficiali, sappiate che PlayStation ha lavorato decisamente bene per fornirvi un accessorio prodotto in prima persona, decisamente essenziale per tutti coloro che hanno in casa un PS VR2. Stiamo parlando della stazione di ricarica per i controller del visore. La stazione è targata PlayStation e si tratta di un prodotto decisamente elegante, che richiama in tutto e per tutto il form factor dell’headset VR. La base permette la ricarica di entrambi i controller ed è assolutamente consigliata per tutti coloro che hanno abbastanza spazio in casa e preferiscono non utilizzare il visore e i suoi accessori con prodotti di terze parti.

Copertura per le lenti

Se siete ossessionati dalla paura di rigare le lenti del vostro nuovo visore, esiste un accessorio che fa per voi. Prodotti da NUCNOK, questi copri lenti sono disponibili in colore nero e impediranno al vostro visore qualsiasi tipo di danno (accidentale e non) alla parte più importante del nuovo PS VR2. Si tratta di un accessorio decisamente utile, ma anche decisamente economico. Per pochi euro le lenti del vostro visore saranno protette per tantissimo tempo.

Come scegliere i migliori accessori per PS VR2

Bene, dopo una lunga attesa avete finalmente messo le mani sopra PS VR2, vi siete assicurati i migliori giochi e siete finalmente pronti a usarlo. Per massimizzare la vostra esperienza con il nuovo visore PlayStation avete però bisogno di quelli che sono i migliori accessori. Ma come sceglierli? Quali vale davvero la pena acquistare? Domande non certo facili e la cui risposta dipende ovviamente dalle necessità di ognuno, ma a cui abbiamo comunque provato a rispondere con tutta la serie di consigli che potete trovare comodamente di seguito.

Quali sono le tipologie di accessori per PS VR2?

Come potrete immaginare, per PS VR2, come per qualsiasi altro prodotto tecnologico, c’è un vero e proprio armamentario di accessori utile per consentirvi di ottenere il massimo dal nuovo visore di casa Sony. Non tutti, altrettanto ovviamente, hanno il medesimo scopo, con varie tipologie di accessori per PS VR2 che sono quindi sul mercato per soddisfare le più differenti esigenze. Proprio per tale motivo, prima di scendere in altri suggerimenti, abbiamo deciso di provare a dividere in macrocategorie i vari accessori per PS VR2, in modo tale da schiarirvi fin da subito le idee.

Ecco, quindi, quelle che secondo noi sono le principali categorie di accessori per PS VR2 su cui potete mettere le mani.

Accessori per la ricarica: la prima categoria di accessori per PS VR2 che ci sentiamo di consigliare è sicuramente quella relativa alla ricarica. Come potrete immaginare, infatti, il visore di PS5 necessita di tanto in tanto di essere ricaricato tra una partita è l’altra. Ovviamente potete sempre usare un cavo penzolante, ossia la scelta più veloce ed economica, ma perché non spendere qualcosina in più per un prodotto più comodo, in grado di rendere più ordinata la vostra postazione e, perché no, magari ricaricarvi anche altri accessori per PS5, come ad esempio il DualSense o le cuffie?

Accessori di protezione: dopo aver speso oltre 500 euro per il PS VR2 siamo sicuri che una delle principali preoccupazioni che vi attanagliano attualmente sia quella relativa alla sua sicurezza. Quale miglior modo per scacciarla via se non acquistando degli accessori pensati appunto per proteggere il vostro nuovo amato visore? Custodie, proteggi lenti e molto altro ancora: se volete dare un boost alla sicurezza del PS VR2 questi sono decisamente gli accessori che fanno per voi.

Utile oppure no?

Uno dei migliori modi per scegliere quale accessorio acquistare è sicuramente la sua utilità. Una variabile assolutamente importante, che non è però uguale per tutti. Se, ad esempio, siete delle persone che si spostano parecchio per lavoro o altro, infatti, vi tornerà ad esempio decisamente utile acquistare una custodia da viaggio. Se invece siete più ossessionati dalla protezione del vostro visore, e odiate l’idea che possa prendere polvere dove non dovrebbe, allora perché non decidere di acquistare dei proteggi lente per il vostro PS VR2?

Insomma, l’utilità di un accessorio dipende molto da quello che è l’utilizzo che si fa del prodotto finale. Proprio per tale motivo, uno dei principali consigli che ci teniamo a darvi in questa guida all’acquisto dei migliori accessori per PS VR2 è proprio quello di comprendere appieno come utilizzerete il nuovo visore di Sony. Farlo, infatti, vi renderà molto più lampante quello di cui avrete bisogno, aiutandovi così a fare acquisti mirati e a non sperperare denaro in oggetti alla fine dei conti non così utili.

Dimensione

Per alcuni dei migliori accessori per PS VR2 è importante considerare anche quella che è la loro dimensione, onde evitare di trovarsi tra le mani qualcosa che non si sa bene dove mettere. Una base di ricarica, pensata anche per controller e cuffie, non è ad esempio un prodotto di pochi centimetri ed è quindi necessario capire dove poterla mettere prima di procedere all’acquisto. I proteggi lenti, d’altro canto, non necessitano di tale ragionamento, dato che vanno applicati direttamente sul PS VR2 e non richiedono pertanto dello spazio aggiuntivo in casa.

Necessità di corrente

Lo sappiamo, lo sappiamo: per molti questo consiglio potrebbe sembrare una banalità, un qualcosa di talmente ovvio che non vale nemmeno la pena dire, ma abbiamo comunque deciso di inserire anche questo punto per completezza. Alcuni degli accessori per PS VR2 necessitano di energia elettrica per funzionare correttamente, basti ad esempio pensare alla base di ricarica.

Per tale motivo è quindi cosa buona e giusta pensare a tale aspetto prima di procedere all’acquisto. Se, ad esempio, non possedete di un’ulteriore presa nella ciabatta vicino al vostro televisore, acquistare la base di ricarica potrebbe non avere molto senso e così via. Insomma, date un’occhiata anche a tale aspetto, anche se siamo sicuri tale consiglio fosse già nei vostri radar.

Prezzo

In questa guida ai migliori accessori per PS VR2 non poteva ovviamente mancare anche quella che è la variabile regina di ogni scelta, ossia ovviamente il prezzo

Tale fattore non dovrebbe però influire tantissimo sulla scelta dell’accessorio, ma nel caso vi foste “arenati” e non sapeste cosa acquistare, il nostro consiglio è sempre quello di dividere il budget in base a ciò che più desiderate o più utile. Per esempio, per risparmiare un po’ di denaro, invece di acquistare la stazione di ricarica per i soli controller, conviene acquistare la charging station che supporta anche il visore. Oltre a costare decisamente di meno, riuscirete a risparmiare denaro che potete investire anche in altri accessori.

Se invece avete un occhio particolare per il design e l’unico accessorio che vi interessa veramente è la stazione di ricarica, il consiglio è allora di procedere con tale acquisto. Insomma, anche in tal caso non c’è una regola aurea per decidere cosa acquistare o meno, ma è importante comprendere bene il proprio budget e le proprie necessità. In tale guida all’acquisto abbiamo comunque inserito solo prodotti dotati di un buon rapporto qualità-prezzo, in modo tale da garantirvi i migliori accessori per PS VR2 senza farvi buttare soldi.