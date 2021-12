Ace Attorney va contro la cannabis in questa strana campagna di sensibilizzazione

Possono i videogiochi essere un assisti alla lotta contro la marijuana? Nella testa del governo giapponese probabilmente sì ed è per questo che la prefettura di Osaka ha scelto di collaborare con Capcom e nello specifico con l’IP di Ace Attorney, popolare serie di graphic novel, per un’iniziativa che mira a disincentivare l’utilizzo della sostanza.

Andiamo con ordine: Capcom ha concesso alla prefettura di Osaka l’utilizzo dei personaggi di Ace Attorney per la creazione did una serie di manifesti, per un totale di 10.000, che mirano a sensibilizzare contro il consumo di marijuana. I poster e i volantini verranno distribuiti all’interno della prefettura di Osaka e saranno anche affissi nelle stazioni dei treni a partire da oggi. Uno dei poster creati da Capcom lo potete ammirare nell’immagine poco più in basso ed è ovviamente intraducibile per noi occidentali, al di là del secco “No” presente in alto a destra.

Non è la prima volta che Capcom collabora con la prefettura di Osaka e più in generale con il governo giapponese. La prima collaborazione è nata nel 2009, per la prevenzione del crimine e per avvicinare i ragazzi vicino ai meccanismi della politica, come ad esempio le elezioni. Nel 2013 ha collaborato proprio con la prefettura di Osaka per delle campagne preventive molto diverse tra di loro.

La notizia non dovrebbe in realtà prendere in contropiede. Il Giappone ha infatti una delle politiche più stringenti per quanto riguarda le droghe, con zero tolleranza per quanto riguarda la marijuana. La sostanza è infatti vietata, sia per l’utilizzo medico che per quello ricreativo. Normale dunque che il governo decida di percorrere qualsiasi strada contro l’utilizzo e la diffusione. Vedremo se mai verranno utilizzati anche altri personaggi di Capcom oppure il tutto si limiterà solamente alla serie di Ace Attorney.