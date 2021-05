Acer annuncia la Predator Sim Racing Cup 2021

L’ecosistema eSport continua ad espandersi anche in Italia con sempre più eventi ed iniziative proposte dalle varie compagnie del settore. Proprio quest’oggi Acer ha annunciato il prosieguo della partnership tra Predator Gaming e R8G eSports: il Team di Sim Racing fondato da Romain Grosjean, leggendario pilota di Formula 1 e Indycar. Questa collaborazione porterà alla Predator Sim Racing Cup 2021, un appuntamento dedicato agli appassionati del videogioco e del motorsport.

La Predator Sim Racing Cup 2021 si presenta come un esclusivo torneo di Sim Racing basato sul gioco Assetto Corsa. A partire da oggi sono aperte le iscrizioni e tutti gli aspiranti driver italiani potranno registrarsi e sfidarsi in un’entusiasmante corsa virtuale sul prestigioso circuito di Monza. I partecipanti avranno la possibilità di qualificarsi dal 17 al 21 Maggio. Solo i venti più veloci potranno accedere alla finale nazionale, una competizione di 45 minuti che si disputerà il giorno 22 Maggio alle ore 19:00.

Il campione italiano vincerà un fantastico premio firmato Predator e si qualificherà automaticamente alla Finale Internazionale di Giugno, in cui dovrà sfidare i 14 vincitori degli altri paesi e i pro-driver del Team R8G eSports. Il campione assoluto, invece, potrà vivere un’esperienza senza precedenti: diventerà parte del Team R8G eSports per un anno e, con il supporto dei migliori device gaming della line Acea Predator, potrà avviare un’entusiasmante carriera come pilota virtuale.

La Predator Sim Racing Cup 2021 verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Assetto Corsa, che insieme ai brand ambassador di Predator Italia accompagnerà i fan e la community durante l’evento. Ulteriori dettagli per la trasmissione della Finale Internazionale verranno comunicati successivamente. Inoltre, la Predator Sim Racing Cup offrirà una promozione speciale su prodotti a brand Acer Predator selezionati, in collaborazione con Unieuro.