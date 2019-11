Acquista Switch Lite su Amazon e ricevi un buono da 20€!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile una promozione che offre 20 Euro di sconto sull'acquisto di un gioco Switch all'acquisto di una Switch Lite.

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile una interessante promozione sull’acquisto di una Nintendo Switch Lite, ovvero l’ultima versione della popolare console Nintendo, pensata esclusivamente per il gioco in portabilità. Semplicemente: a partire dall’inizio di questo mese e fino al prossimo 11 novembre 2019, avrete la possibilità di ricevere un buono sconto da 20€ sull’acquisto di alcuni titoli per Nintendo Switch, a patto ovviamente che acquistiate su Amazon una Nintendo Switch Lite.

La promozione è valida sino alle ore 23:59 del giorno 11 novembre, e si applica esclusivamente sull’acquisto della versione Lite della console (venduta e spedita da Amazon), e comunque sino all’esaurimento dei prodotti disponibili. Vi segnaliamo inoltre che, in caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di addebitare al cliente un ammontare pari allo sconto ricevuto. I titoli su cui sarà poi possibile applicare il buono sconto da 20€ ricevuto dalla piattaforma saranno i seguenti:

N.B. Nintendo Switch Lite non può essere connessa alla TV come la Nintendo Switch “Classica”. I giochi Switch sono compatibili su tutte le versioni della console.

Dettagli della promozione