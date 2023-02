Tra i videogiochi più attesi di quest’anno è impossibile non annoverare anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con l’esclusiva per Nintendo Switch che è prevista per il prossimo 12 maggio. Ma come ingannare l’attesa? Semplice: preparandosi al meglio al nuovo capitolo della leggendaria saga con una nuova Nintendo Switch OLED e risparmiare così ben venti euro sull’atteso titolo. Il tutto grazie a un’interessantissima promozione di Monclick.

Il noto e super affidabile store ha infatti in questi giorni lanciato un’ottima promozione che permette a chiunque acquisterà una Nintendo Switch OLED di ricevere un buono da ben 20 euro per il preordine dell’attesissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Possedete già Nintendo Switch OLED? Nessun problema: acquistando The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ossia il capitolo precedente a Tears of the Kingdom, Monclick vi erogherà un buono da 10 euro, sempre valido per il preordine dell’attesa esclusiva per la piccola ibrida giapponese.

Insomma, sia che vi serva una nuova Nintendo Switch, sia che vogliate fare vostro Breath of the Wild, grazie a Monclick potete ora farlo e al contempo ottenere anche un ottimo sconto sull’attesissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Oltre alla possibilità di acquistare fin da oggi una bellissima Nintendo Switch OLED e ricevere così un buono da ben 20 euro per il preordine dell’attesissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport per permettervi di risparmiare sempre al meglio.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!