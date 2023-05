Se siete prossimi ad acquistare una PlayStation 5 e, al contempo, vorreste approfittare di quella che è una delle migliori offerte in circolazione, allora occhio, perché questa promozione messa in campo da Unieuro non solo vi permetterà di acquistare un bundle a prezzo scontato, ma vi permetterà persino di viaggiare in Europa gratis!

Ve ne avevamo già parlato qualche giorno fa in merito ad una promozione, praticamente identica, relativa a Nintendo Switch, ma sarete felici di sapere che, grazie a Unieuro, potrete usufruire della medesima offerta anche per quanto riguarda PlayStation 5, qui per altro venduta in un comodo bundle che include anche un secondo pad DualSense, al prezzo di appena 599,00€!

L’offerta Unieuro è in realtà valida su diverse tipologie di prodotti e, in soldoni, vi garantirà dei voucher da poter poi riscattare per dei voli in giro per l’Europa. Le mete sono limitate, così come le date, ma poiché i biglietti sono del tutto gratuiti, è ovvio che l’occasione possa rislutare ghiottissima qualora, ad esempio, abbiate voglia di programmare un viaggio, risparmiando ulteriormente sull’acquisto di un prodotto tech.

Nel dettaglio, acquistando il bundle PlayStation 5 di cui vi abbiamo parlato in apertura, vi saranno garantiti ben 2 biglietti aerei, che potrete poi riscattare entro 10 giorni, grazie ad un apposito codice PIN che riceverete via mail, e che dovrà poi essere convertito nell’apposito regalo, tramite iscrizione ed acceso al sito volaconuniero.com, grazie al quale potrete poi muovere i primi passi per l’ottenimento dei biglietti aerei!

Una volta completata la registrazione ed utilizzato il codice PIN relativo all’acquisto, potrete poi acquistare i vostri biglietti tramite un voucher della durata di 5 mesi, ben chiaro che il termine ultimo è solo relativo all’acquisto, e non alla data dei biglietti che, invece, potrebbero anche essere relativi ad un viaggio da svolgere il prossimo anno.

Ovviamente la promozione, davvero molto interessante, ha comunque un limite, e potrete usufruirne solo fino al 25 maggio, data dalla quale non sarà più possibile codici PIN utili all’ottenimento dei biglietti aerei.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata alla promozione, ricordandovi che per ulteriori informazioni potrete anche consultare l’apposita pagina contenente tutti i termini e le condizioni della promozione, così da avere un quadro completo rispetto alle possibilità ed i limiti dell’offerta.

