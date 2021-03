Activision Blizzard: bonus milionario per il CEO, azionisti furiosi

La mattinata di oggi è iniziata con un tumulto videoludico dopo che abbiamo appreso la notizia di diversi licenziamenti da parte di Activision Blizzard. Da quanto abbiamo saputo in queste ore, i licenziamenti sono stati attuati a causa delle ripercussioni dell’epidemia di COVID-19 e hanno coinvolto i vari dipartimenti dedicati a tutti gli eventi dal vivo legati al mondo degli eSport. La cosa sta facendo molto discutere in rete e non solo, con i vari azionisti della società che hanno cominciato dirsi molto contrari a quanto accaduto.

Quel che sta facendo arrabbiare gli azioni è quanto accaduto qualche giorno prima che sono arrivati questi licenziamenti. Da quel che sembra, il CEO Bobby Kotic si sarebbe aumentato il suo già alto stipendio aggiungendo un cospicuo bonus da 200 milioni di Dollari. Il tutto sembra essere possibile a fronte di un aumento del prezzo delle azioni della società, ma quel che sta facendo discutere è proprio il tempismo con cui è arrivata questa notizia, solamente poche ore dopo i licenziamenti.

Questo gigantesco bonus è dato proprio dalle azioni in borsa di Activision Blizzard, le quali hanno permesso al CEO di aumentare, anche retroattivamente, il bonus a seconda dell’andamento della società in borsa. Secondo quanto dichiarato da CtW Investment Group, questo aumento improvviso nello stipendio del CEO non è meritato, dato che tutti i recenti ricavi che ha ottenuto la compagnia statunitense non arrivano direttamente dalle scelte effettuate da Kotic, bensì sono frutto del periodo relativo all’influenza del COVID-19.

Starcraft è stato uno dei promotori dell'eSport nel mondo!

La cosa risulta ancora più disequilibrata se si pensa che tutti coloro che sono stati licenziati di recente da Activision Blizzard, che dovrebbero ammontare a circa 200 persone e non 50 come si diceva qualche ora fa, sono stati lasciati con delle gift-card da 200 Dollari da utilizzare sullo store online Battle.net.